En busca de un sustituto para Christian Rivera

La baja del centrocampista Christian Rivera, que se opera este martes en la clínica MAZ de Zaragoza de la fractura en el codo izquierdo que se produjo en el partido contra el Espanyol y que causará baja por un periodo de tiempo todavía sin determinar, obliga a la Sociedad Deportiva Huesca a redefinir una línea en la que los azulgranas habían hallado soluciones para la mejoría del equipo en las últimas semanas. Sobre todo, con la solidez del asturiano y la calidad de Moi Gómez, una pareja bien avenida con el complemento de Yangel Herrera o bien Juanpi, dos de los fichajes invernales. Ahora, Francisco deberá repasar el fondo de armario; aparecen dos piezas con un protagonismo menguante en sus planes: Musto y Aguilera.

A las ausencia de Rivera se suma la de Melero, futbolista que tras operarse a comienzos de febrero de la pubalgia que le ha martirizado durante este campeonato podrá reaparecer en torno a abril. Precisamente, se fichó al asturiano en octubre para compensar las ausencias del madrileño hasta que su recuperación fuese plena. El perfil de pivote total, en tareas defensivas y ofensivas, con llegada e iniciador del fútbol de los azulgranas dificulta el hallazgo de la pieza que pueda suplir a uno de los jugadores clave para Francisco, que había disputado los 13 últimos compromisos de Liga y marcado dos goles.

Los dos venezolanos, Yangel y Juanpi, aspiran a mantenerse en el once en las próximas jornadas junto a Moi Gómez. Sin embargo, presentan matices diferentes entre sí y con respecto a Rivera. Yangel Herrera puede ser el jugador más similar al gijonés, con una buena conducción de balón y presencia tanto en campo propio como en el del rival. Sin embargo, el futbolista cedido por el Manchester no ha desplegado todas sus condiciones en las últimas citas. No pudo jugar en Gerona por cuestiones contractuales y ante Athletic y Espanyol, titular con los primeros y suplente ante los segundos, también ofreció un rendimiento irregular.

Juanpi, por su parte, es más llegador que distribuidor de fútbol y Francisco ha tratado de liberarle en la medida de los posible de responsabilidades defensivas. De esta forma, y si el técnico del Huesca mantiene el esquema de tres centrales, dos carrileros y tres centrocampistas, a la plaza fija para Moi Gómez pueden añadirse las de estos dos jugadores a la espera de Rivera y de Moi y con las opciones de Damián Musto y Juan Aguilera.

El centrocampista argentino, titular por última vez ante el Atlético de Madrid el pasado 19 de enero, ha perdido el carácter de intocable que tuvo para Leo Franco y para Francisco hasta entrado 2019. La llegada de los dos centrocampistas invernales, que se complementó con la salida de Lluís Sastre con rumbo a Chipre, y la influencia creciente de Christian Rivera y Moi Gómez en el juego del Huesca le han trasladado a una posición secundaria de la que ahora podría recuperarse.

Por su parte, Juan Aguilera presenta como Musto un perfil netamente defensivo. Ha tomado parte en seis partidos, cuatro de ellos como titular, sin que Francisco le haya dado ninguna oportunidad en lo que va de año ha pesar de incluirse con regularidad en las convocatorias. El madrileño es, a priori, el futbolista con menos opciones de adelantar puesto en la carrera por suplir a Rivera. Casos como el de Santamaría, no obstante, advierten de que cualquier miembro de la plantilla del Huesca está preparado para rendir a buen nivel en cuanto se le llame a filas.