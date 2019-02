La vuelta al hogar de Enric Gallego y Álex Gallar

Enric Gallego y Álex Gallar actúan este viernes en el campo en el que un día seguro que soñaron jugar, el del Espanyol. Lo harán, eso sí, con la camiseta del equipo visitante; es decir, la de la SD Huesca (21.00). No en vano, los dos azulgranas, que también compartieron vestuario en el Cornellá, conjunto cuyo campo está situado a escasos metros del RCDE Stadium, tienen pasado en la cantera de los blanquiazules.

El paso más rápido por la estructura del club perico fue el de Enric Gallego. Tras despuntar en el Buen Pastor, el Alzamora y el Premiá, el delantero captó la atención del Espanyol, que lo incorporó para su filial de cara a la temporada 2009-10. Sin embargo, su primera experiencia en Segunda División B no resultó del todo positiva sobre el terreno de juego, disputó 17 encuentros y marcó dos tantos. Aún así, guarda un grato recuerdo de aquella etapa y no esconde su querencia por ese club. No en vano, mantiene una buena amistad con dos de los integrantes del actual primer equipo, Sergio García y Javi López.

Más antiguos son los modelos de las camisetas del Espanyol que vistió Álex Gallar. El extremo defendió su escudo desde benjamines hasta infantiles, cuando los responsables del, por otra parte, prolífico fútbol base blanquiazul optaron por no seguir contando con él. El club con el que acabaría llegando a la categoría de bronce del fútbol español con 17 años fue el Terrassa. De ahí saltó al equipo B del Mallorca y a continuación vivió un periplo por la Tercera División hasta que el Cornellà le volvió a abrir las puertas de la Segunda B en la 2014-15, donde coincidió con Gallego.