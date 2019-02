Melero: "En el Huesca me han inculcado unos valores que son para siempre"

El capitán de la SD Huesca Gonzalo Melero, el consejero José Antonio Martín, 'Petón', y el montañero aragonés Carlos Pauner han sido este jueves los protagonistas del inicio de 'La ruta de los valores SDH', una serie de charlas impulsadas por la Fundación Alcoraz que se irán celebrando a lo largo de los próximos meses en diferentes localidades altoaragonesas. La primera parada se realizó en Sariñena, donde en el Cine-Teatro el Molino se congregaron cerca de 200 personas, muchas de ellas niños. En ella, los tres ponentes incidieron en la importancia de los valores del sacrificio y la superación en la práctica deportiva y en la vida en general.

Gonzalo Melero trasladó sus vivencias desde que era un niño. “Yo también era un niño con muchos sueños y conseguí jugar en el filial del Real Madrid, pero la vida me llevó a otros lugares y por suerte me trajo al Huesca", expuso, para resaltar que "en este club me han inculcado unos valores que son para siempre". "Lo que quiero transmitiros es que tengáis paciencia y, sobre todo, que tengáis mucha ilusión", enfatizó.

Pauner subrayó la importancia de buscar el camino que cada uno desea: “Se trata de poner en práctica el liderazgo personal, sacar aquello que llevamos dentro". "Para eso, la clave es adquirir el conocimiento", expuso. El primer aragonés en coronar los 14 picos más altos de la Tierra puso especial énfasis en que "hay que acostumbrarse a que el esfuerzo es el mejor compañero". "Y para eso, el deporte es una de las mejores vías", recomendó. "Lo demuestra que un chaval de Jaca ha coronado los catorce ochomiles y que el Huesca está en la mejor Liga del mundo”, ejemplificó. "Hay que tener claro que no hay límites", aseguró.