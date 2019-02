La SD Huesca espera cerrar un central esta semana

La prioridad es que se trate de un jugador con el que mantener la filosofía que ha primado durante el mercado invernal: o futbolista en propiedad y que pueda continuar en la plantilla la próxima temporada con independencia de la categoría en que se milite o cedido con opción de prorrogar el acuerdo de préstamo o bien comprarlo.

Una de las opciones que han trascendido es la de Ignasi Miquel, central del Getafe que coincidió con Francisco Rodríguez en el Lugo y que, entre medias, firmó con el Málaga para jugar la segunda vuelta del curso pasado. Sin embargo, el Huesca se ha topado con la negativa del equipo azulón, que entiende que puede resultar un efectivo útil para lo que queda de Liga a pesar de no estar disfrutando de continuidad a las órdenes de José Bordalás.

El Huesca otea el mercado nacional como condición básica. El reglamento establece que una vez que se presenta la solicitud de otorgar una baja federativa a la Liga esta lo pone en conocimiento de su Comisión Médica para que emita un fallo. Una vez concedida la baja el club dispone de 15 días para presentar la documentación del nuevo jugador siempre y cuando el dicho procedimiento no requiera la expedición del Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Es decir, que no se podrán fichar jugadores que actúen en el extranjero. Solo futbolistas en paro o que pertenezcan a la competición española. Transcurrido ese plazo de 15 días la autorización quedará sin efecto y no será posible incorporar a nadie. Es el mismo proceso que se dio con Luisinho y Christian Rivera, cedido por la UD Las Palmas.

La cuestión del central deja en segundo término, por el momento, la del portero que compense la salida de Axel Werner. En este caso, sí ha de tratarse de un jugador sin contrato. Al interés ya conocido por Javi Varas se suman otras opciones en un mercado demasiado limitado y que no presenta grandes nombres. Otra opción es Pol Freixanet tras haber rescindido con el Reus. El club está satisfecho con el papel de Santamaría y Jovanovic.