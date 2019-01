Pablo Insua, ante un partido especial

Al margen del mercado de fichajes, la competición continúa. Mañana, la SD Huesca cierra la primera vuelta de la Liga visitando al Leganés, un partido que Pablo Insua calificó este jueves de "importantísimo". Para él, además, tiene unas connotaciones especiales que lo recubren de un carácter "muy especial".

El defensa militó en el conjunto pepinero durante dos campañas en las que destacó como una pieza importante tanto en el ascenso a Primera División como en el éxito de la permanencia en el ejercicio siguiente. "Ahí pasé un tiempo increíble y la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el partido", reconoció. Con los de Butarque el gallego disputó 35 encuentros en su primer curso, marcando además el gol que suponía el salto de categoría, y jugó 29 en el siguiente. Sus actuaciones llamaron la atención del Schalke 04 que lo incorporó a sus filas la temporada pasada. Sin embargo, una pericarditis le dejó en el dique seco y facilitó que el club alemán lo cediese al Huesca, donde ahora está viviendo sus mejores momentos desde que viste de azulgrana.

Con Leo Franco no jugó y ya con Francisco como entrenador su debut no resultó el más afortunado. Fue en la visita al Alavés en la jornada 12, en la que tuvo que ser sustituido lesionado en el minuto 23. Después estaría sobre el terreno de juego en los dos encuentros de la nefasta eliminatoria de Copa del Rey con el Athletic. Su fortuna cambió a raíz de la llegada del Real Madrid a la capital oscense. Actuó como titular y, a pesar de la derrota, ya no se ha vuelto a caer del once en los tres encuentros siguientes. "He tenido la suerte de tener continuidad en los últimos partidos y me encuentro cada vez mejor", reconoció el canterano del Deportivo de La Coruña.