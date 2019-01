Noche de ilusión para la SD Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca busca la estrella que le guíe hacia la permanencia. El camino más corto y a la vez enrevesado es la victoria. La ronda y la merece desde hace varias jornadas. Sobre todo en El Alcoraz, a donde regresa este sábado para enfrentarse al Real Betis (20.45). Las jornadas transcurren inexorables. Solo se ganó en Éibar y, cuando está a punto de cerrarse la primera vuelta, urge que los ocho puntos de desventaja sobre la salvación no aumenten más allá de lo razonable.

Francisco Rodríguez no pierde el ánimo ni el vestuario la actitud, hechos que han de subrayarse porque mantienen el proyecto vivo. En el Huesca, dentro de lo que cabe, se conserva la tranquilidad y se aferran al trabajo diario de una plantilla que aún quiere reivindicarse en la máxima categoría. El técnico recupera para esta cita al central Jorge Pulido y al extremo Álex Gallar. Dos futbolistas destinados a ser capitales. A cambio, sigue sin poder disponer de Aguilera y Gürler.

Tampoco estará ya Semedo, a quien el entrenador había puesto la cruz hace tiempo. En su rueda de prensa de este viernes ya ha confirmado que no cuenta con él. Apenas han transcurrido 160 días entre la presentación del portugués y su inminente salida. Entre medias, un rendimiento menguante sobre el terreno de juego y una actitud al margen de lo deportivo que no ha estado a la altura de la confianza depositada por el club en él. Otro juguete roto al que el Huesca no ha encontrado arreglo.