Dónde y cuándo ver el SD Huesca-Betis de la jornada 18 de Primera División

La Sociedad Deportiva Huesca quiere empezar el año dando una alegría a los aficionados, que todavía no han disfrutado de una victoria en El Alcoraz. La necesidad aprieta y los de Francisco Rodríguez necesitan recortar los ocho puntos que les separan de la permanencia para que el objetivo no empiece a convertirse en una quimera. Llega a la capital oscense un Real Betis que mira a Europa y practica un fútbol alegre que el Huesca tratará de contrarrestar. La reacción, a la espera de los fichajes invernales, no puede aplazarse más para un equipo que no gana desde la primera jornada.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Betis?