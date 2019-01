Aguilera y Gürler siguen al margen en la SD Huesca

El turco Serdar Gürler ha vuelto a quedarse en el gimnasio, por lo que está descartado para la cita de este sábado con el Real Betis en El Alcoraz (20.45), mientras que Juan Aguilera ha realizado estiramientos y carrera continua con el acompañamiento del recuperador Víctor Escamilla. La jornada de este viernes está marcada por la vuelta de Rúben Semedo, que gozaba de permiso navideño, y por la rueda de prensa que dará Francisco Rodríguez a mediodía. La SD Huesca se entrenará a puerta cerrada a las 16.30.

El consejero de la SD Huesca José Antonio Martín, Petón, ha acudido este jueves a la inauguración de la peña Frente Serrablés de Sabiñánigo y ha destacado "el sentimiento fraternal de cariño al Huesca" que ya se daba en el Serrablo "más que en ninguna comarca. En las pretemporadas siempre se enfrentaban y las relaciones eran magníficas".

Petón: "Habrá fichajes dentro de poco"

Petón ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los aficionados después de unos primeros días de mercado invernal sin novedades y ha asegurado que la búsqueda de jugadores va "razonablemente bien y alguna alegría podemos dar dentro de poco. El Huesca se reforzará con un portero, un lateral izquierdo y un delantero centro, y luego estaremos pendientes de algún regalo", como ha definido a las oportunidades que depare este periodo. El deseo para este 2019 es "que el Huesca deje de ser un fenómeno paranormal. Es el equipo que más ataca de las cinco grandes ligas y defiende bien, no se entiende que esté tan abajo. Y el fenómeno anormal de cada semana es el de los árbitros y el VAR, habrá que levantar la voz porque es insultante y un ataque a la inteligencia".

Por otro lado, Cucho Hernández no acudirá con Colombia al Sudamericano sub 20 que se celebra en Chile entre el 17 de enero y el 10 de febrero. No aparece en la lista diseñada por el seleccionador Arturo Reyes, quien habría contado con el ariete de la Sociedad Deportiva Huesca, de 19 años, de no mediar la negativa del club azulgrana y el compromiso del propio jugador con el club con el que actúa cedido por el Watford inglés. La selección del prometedor delantero va a medirse con Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia en la fase de grupos.

Reyes ha confirmado a la colombiana Caracol Radio que el motivo principal residía en que Cucho se habría perdido los compromisos ligueros ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valladolid y Girona en un contexto en el que el técnico Francisco Rodríguez no puede obviar a sus mejores jugadores. "Me hubiese gustado, lógicamente, tener a Juan Camilo. Habría sido un jugador muy importante en este Sudamericano", ha añadido el preparador de los cafeteros.