Una copa con la Liga muy presente para la SD Huesca

[Siga aquí en directo el partido entre la SD Huesca y el Athletic de Bilbao]

Aunque al vestuario le gustaría soñar con remontar el 4-0 encajado la semana pasada en la ida, el discurso de los jugadores y el entrenador en los últimos días ha ido más bien enfocado a conformarse con una victoria que ahuyente los fantasmas y el desánimo surgido tras la pesadilla de San Mamés y la derrota en Vigo contra el Celta. Los dos últimos tropiezos han hecho daño.

Se espera que ante la afición azulgrana todo sea muy distinto. No en vano, los cambios empezarán por el banquillo de los ‘leones’, metidos también de lleno en los puestos de descenso en el torneo de la regularidad. Berizzo fue destituido el martes y su sustituto, Gaizka Garitano, se estrenará en tierras oscenses, así que todo lo concerniente a los vizcaínos hay que dejarlo en el terreno de la duda. Mikel Balenziaga, Mikel Rico y Gorka Guruzeta son baja.

Tampoco desde el otro banquillo se pueden aventurar muchas certezas. La Copa no se quiere abandonar a su suerte por el temor a un nuevo naufragio y a sus consecuencias, pero a la vez esta semana se le da toda la importancia y relevancia al atraque en El Alcoraz del transatlántico Real Madrid el próximo domingo.

Por ello, en cierta medida, el duelo con los vascos será un banco de pruebas. Es muy probable que Melero, después de haberse perdido los últimos seis encuentros por una pubalgia, vuelva a tener minutos de cara a su puesta a punto. También Brezancic podría tener una segunda oportunidad.

El serbio fue señalado directamente por Francisco por su mala actuación en San Mamés, pero la lesión de Akapo en Vigo no ha dejado otra alternativa natural para el lateral izquierdo. El técnico ha hablado con él y parece que podría ser uno de los pocos que repitan tanto frente al Athletic como contra el Real Madrid.

En el entrenamiento de ayer, el preparador andaluz, cuya labor ha sido respaldada por el club en los últimos días, separó al equipo en dos grupos. Uno de ellos parecía tener más hechuras de once de gala y en el otro formaban los jugadores que están contando, en algunos casos, con menos minutos. Fue a éste al que le prestó más atención. Al margen de los porteros, que fueron rotando, lo componían Almerge, Uche, Etxeita, Brezancic, Musto, Sastre,Rivera, Ferreiro, Gürler y Longo. En el otro quedaron Miramón, Pulido, Insua, Camacho, Aguilera, Melero, Moi Gómez, Peñaloza y Cucho Hernández.

En la baraja, Francisco tampoco es que tenga muchas cartas entre las que elegir, toda vez que tres de sus naipes se han lesionado en la última semana justo después de que la enfermería se hubiese vaciado. De Vigo, además de Akapo, con problemas en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, también regresó roto Gallar; en su caso con una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo. Antes, en Bilbao, el que había salido mal parado fue Semedo, con una subluxación en el tobillo derecho.

De los tres jugadores del Almudévar, Uche, Almerge y Peñaloza, los que podrían vestirse de corto serían los dos primeros, que se desempeñan como defensas, línea más afectada por las lesiones. De todos modos, el entrenador aseguró ayer que alinearía un equipo compacto y de garantías. Camacho, empleado en el ensayo como lateral izquierdo, no parece que vaya a ser titular y el que podría jugar en el once inicial por cuarto encuentro consecutivo sería Rivera. El asturiano, que hasta el duelo de hace dos semanas con el Levante casi no había contado con minutos esta temporada –ni en Las Palmas, su anterior destino– desde el que llegó con el curso empezado, ni en el Huesca manifestó el domingo que necesita de tiempo de juego. Etxeita, con problemas musculares, ha sido dosificado en los últimos compromisos, al igual que Moi Gómez. Además, Musto arrastra dolores en la espalda. Bajo palos, Werner parece la opción más probable, pero no hay que descartar a Santamaría.

En San Mamés, respecto al anterior y deslumbrante duelo con el Levante, solo repitieron Akapo y Rivera. En un conjunto al que se le suponía poca distancia entre los más y los menos habituales, estos últimos no dieron la talla. La falta de rodaje y compenetración son algunos de los factores que se han achacado. Tres días después contra el Celta, tampoco los titulares lograron la victoria. Para todos, ha llegado el momento de redimirse.