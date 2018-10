LaLiga denuncia los insultos a Borja Iglesias en El Alcoraz

Así lo ha expuesto LaLiga en su denuncia:

1. En el minuto 40 de partido, y tras marcar el equipo visitante su primer gol, unos 250 aficionados locales, ubicados en la esquina de Gol Norte del estadio más cercana al acceso 3, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, BORJA IGLESIAS, HIJO DE PUTA”, dirigido al jugador del equipo visitante, Borja Iglesias, dorsal número 7, y autor del gol. Dicho cántico NO fue secundado por el resto de aficionados.

2. En el minuto 41 de partido, unos 250 aficionados locales, ubicados en la esquina de Gol Norte del estadio más cercana al acceso 3, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, LOLOLOLOLOLO, BORJA MUERETE, BORJA MUÉRETE”, dirigido al jugador del equipo visitante, Borja Iglesias, dorsal número 7, y autor del gol. Dicho cántico, que fue acompasado con el sonido de un tambor, no fue secundado por el resto de aficionados.

3. En el minuto 41 de partido, poco después del cántico anterior, unos 250 aficionados locales, ubicados en la esquina de Gol Norte del estadio más cercana al acceso 3, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, BORJA IGLESIAS HIJO DE PUTA”, dirigido al jugador del equipo visitante, Borja Iglesias, dorsal número 7, y autor del gol. Dicho cántico, que fue nuevamente acompasado con el sonido de un tambor, no fue secundado por el resto de aficionados.

Destacar que el resto de los aficionados han mantenido un comportamiento adecuado durante todo el partido, y que os hechos mencionados únicamente se han producido en la zona descrita anteriormente.

En cuanto a las medidas de prevención de la violencia que el Huesca haya podido adoptar se han de mencionar las siguientes:

- En las taquillas, puertas de acceso al estadio y en otras zonas de paso, hay expuesta cartelería de LaLiga con las normas de acceso.

- En los accesos al estadio se realizaron registros, controles de bultos (mochilas, bolsos), envases y cacheos preventivos, siendo especialmente más exhaustivos en los accesos de la afición visitante y en la grada de animación local.

- En las puertas de acceso se realizaron controles sobre bufandas, banderas, pancartas y material impreso, con el propósito de evitar mensajes prohibidos, siendo especialmente más exhaustivos en la grada de animación local y zona de afición visitante.

- En el acceso del equipo visitante al estadio la zona se encuentra totalmente acotada mediante vallado metálico existiendo una amplia zona de seguridad.

- A través de la megafonía del estadio, en la previa del partido, así como durante el descanso, se emite el siguiente mensaje, “En la Sociedad Deportiva Huesca tenemos las cosas muy claras. No aceptamos ningún tipo de discriminación, ni maltrato, y en esto, como en todo, no reblamos. Por eso mantenemos bien alto, NO A LA VIOLENCIA, NO AL RACISMO, siempre fieles sin reblar”.

- En la web oficial del club se exhibe de manera permanente un apartado de transparencia en el que se accede a diferentes documentos relacionados con la prevención de la violencia.

- A través de las RRSS el club dio la bienvenida al entrenador visitante y uno de los jugadores del RCD Espanyol, los cuales en etapas anteriores habían pertenecido a la SDHuesca.

- Se dispone en la zona del túnel de vestuarios de un toldo retráctil de tal manera que se despliega durante el descanso y a la finalización del partido.

- La zona de la grada de animación local dispone de personal de seguridad en su parte inferior, junto al terreno de juego.

- La grada de animación visitante se encuentra delimitada mediante vallado metálico, disponiendo además de personal de seguridad en dicha zona.