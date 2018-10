Chimy Ávila: “El vestuario está fuerte y unido, no nos vamos a rendir”

Sus palabras y su lenguaje no verbal siempre destilan una vitalidad y una energía a prueba de bombas. Para Luis Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, para el Comandante de la Sociedad Deportiva Huesca, cada día es una batalla con la vida y una nueva oportunidad de pelear por la conquista de los sueños. Y el delantero argentino tiene un deseo entre ceja y ceja: amarrar la permanencia con el equipo azulgrana en su debut en la Primera División. Durante el curso pasado, en medio del temporal, Ávila aseguró que el único modo de alcanzar la gloria era a través del sufrimiento. Es su modo de entender la vida, forjada con balones y asperezas en su Rosario natal. Ahora, como no podía ser de otra forma, el atacante del conjunto altoaragonés se mantiene firme a su filosofía y muestra su convencimiento en que el Huesca sabrá encontrar el camino de salida del agujero. “No nos vamos a rendir”, ha manifestado este miércoles Chimy Ávila, quien aboga por la necesidad de mejorar los números en El Alcoraz para desde la fortaleza como local afrontar el curso con una perspectiva más positiva.

“Lo último que se pierde es el humor. A pesar de que las cosas no están bien encaminadas, porque no queremos conseguir la victoria que queremos. Esto solo lo podemos sacar adelante los jugadores. Levantar cabeza y empezar a empujar”, ha manifestado Chimy Ávila, que tiene claro que “lo primero hay que empezar a tomar esa chispa que teníamos en El Alcoraz de hacernos fuertes en casa y demostrar que se nos respeta. Es algo que estamos perdiendo y que teníamos el año pasado. Esto es otra división que no es fácil. Lo sabíamos. Pero el fin de semana puede ser un gran comienzo”.

Tendrá mucho que decir al respecto el Getafe, su próximo rival este domingo en el coliseo azulgrana (18.30). Los madrileños, un rival áspero moldeado en el torno de José Bordalás, intentarán alargar el mal momento oscense en su estadio. “Pero difíciles son todos los partidos. Nosotros damos y guerra y nos la dan a nosotros. Por eso contra todos hay que salir igual. Y si no se puede ganar jugando, tratar de hacerlo con la guerra”, ha indicado.