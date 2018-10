Christian Rivera: "Este vestuario lo tiene todo para lograr la permanencia"

Con un tono pausado que le hacía depositar todo el peso de sus reflexiones en cada frase se ha puesto de largo Christian Rivera como futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca. Presentado este martes pese a que ya viajó a Sevilla, solo se encuentra a la espera de debutar en un partido oficial con la misma camiseta azulgrana que ya ha lucido sobre el césped de El Alcoraz para posar ante los medios gráficos. Se ha echado de menos que diese unos toques al balón -vestía tejanos- pero el poso de su mensaje ha evidenciado el convencimiento de que llega a la capital oscense para contribuir a la permanencia.

El centrocampista asturiano, de 21 años y cedido por la UD Las Palmas, ha dado en primer lugar las gracias al club por la confianza que se deposita en él, que intentará devolver "con el mayor trabajo posible, dando el cien por cien en cada entrenamiento, cada partido y en el día a día. Esperemos lograr los objetivos comunes".

Asimismo ha explicado con detalle la intrahistoria del fichaje, no exento de complicaciones. "En un día libre que tuve en Las Palmas me encontraba tranquilo en casa y me llamó mi agente para decirme si estaba dispuesto a ir al Huesca. Por supuesto le dije que sí, que encantado. Que hiciese lo que tuviese que hacer. Fueron cuatro o cinco días intensos en los que no sabía qué pensar sobre si iba a salir o no. Ahora estoy aquí, contento y feliz de estar donde quería".