Cucho: "No es imposible ganarle al Barcelona"

Cucho ha atendido esta mañana a los medios de comunicación tras el entrenamiento que ha tenido lugar en el campo de La Corona de Almudévar con la ilusión del chaval que sigue siendo a los 19 años. Y considera que “no es imposible ganarle al Barcelona”. Pase lo que pase, su intención es pedirle la camiseta a Messi o a Suárez al final del encuentro. Millones de espectadores en todo el mundo conocerán al atacante que hace no tanto trataba de emular las habilidades del argentino y el uruguayo.

Por encima de los deseos más propios de la noche de Reyes que de una cálida tarde de agosto, el Huesca cree que la esperanza de puntuar en el Camp Nou está justificada por las buenas actuaciones en Ipurua (1-2) y San Mamés (2-2). “Si nos dicen que hacemos 4 puntos, lo firmamos en un segundo. Hemos comenzado muy bien y demostrado por qué ascendimos. Esto es largo y muy difícil y hay que seguir trabajando fuerte”, ha asegurado el colombiano, para quien lo del domingo es “una prueba más complicada e iremos con la misma ilusión, no va a ser la excepción. Es uno de los mejores equipos del mundo y vamos a trabajar para lograr algo positivo”.

El bagaje de los aragoneses choca con la lógica de los equipos recién ascendidos a los que cuesta adaptarse a una categoría tan exigente. Sin embargo, “contra el Eibar se tenía la ilusión de los tres puntos y lo logramos. Todo lo que podamos sacar de Barcelona es positivo, muy difícil pero no imposible. Este equipo lucha hasta el último segundo y así lo seguiremos haciendo siempre”.

El delantero del Huesca no ha conseguido estrenarse pero es el tercer futbolista que más ha disparado a puerta, en siete ocasiones y solo por detrás del sevillista André Silva (10) y del propio Messi (9). Es, además, el delantero de Primera División que más balones ha recuperado (11) y uno de los que más centros ponen al área. Con todo ello, el gol no tardará en caerse del árbol. “Estoy trabajando muy bien y ayudando al equipo. La gente pide los goles y es normal, cuando trabajas bien las cosas llegan. Cuando entre el primero llegarán los demás. Primero está el objetivo del grupo y el autor del gol pasa a segundo plano. Lo importante son los puntos”, ha reflexionado.

"Trabajaremos hasta el final"

De forma inevitable, Cucho ha imaginado que silenciaba al Camp Nou: “Si me dicen que no marco en las dos primeras jornadas y lo hago en Barcelona, lo firmo también. Ojalá, sería un sueño y lo más importante es que ayudaría mucho al equipo”. Promete que los aragoneses “trabajarán hasta el final, ojalá sea un partido lindo”. El colombiano considera que su proceso de adaptación ha Primera no le está resultado costoso y tampoco se quiere relajar para continuar siendo el futbolista acostumbrado.

Cucho creció en su Pereira natal viendo por la televisión partido del Barcelona y el Real Madrid y “a temprana edad” le toca pisar su césped. Con el pitido inicial, “ya no habrá figuras, hay que luchar de tú a tú y siempre lo demuestro”. No cree que ningún futbolista culé le pida la camiseta “porque no sabrán quién soy”, ha bromeado. Los de Ernesto Valverde, “pueden sorprender en cada jugada, en corto y en largo, y si nos desconcentramos un segundo lo pagaremos”.

Leo Franco ha apostado en los dos primeros choques por Cucho y Longo en la delantera; no se han estrenado pero sí aportado verticalidad el colombiano y juego de posición (y un tanto bien anulado por el VAR) el italiano. “Él es más de parar la pelota cuando el equipo lo necesita y yo quiero ir rápido hacia adelante con la pelota. Esa combinación le está dando buenos resultados al equipo”, ha sostenido. Y un refuerzo para la delantera sería bien recibida: “El que llegue, que venga a sumar. Aquí va a encontrar una competencia sana y muy fuerte. Los cuatro de ahora nos jugamos el puesto cada día”.

También ha observado Cucho el papel principal de los futbolistas que entran desde el banquillo, con un desempeño estelar para Chimy Ávila en San Mamés gracias al golazo que selló el empate. El colombiano, lejos de sentirse titular indiscutible, agradece que “su aportación sea vital, Ferreiro, Gürler… Todos estamos metidos y nos sentimos importante. El once ya lo escogerá Leo y será la mejor elección para el equipo”.

Felicitó a Chimy “por su tremendo gol en una noche especial”. Y eso que no le sorprendió tanto: “Mete cinco de esos en cada entrenamiento y solo lo aplicó en un partido”. A la visita al Camp Nou sucederá un parón por los compromisos de las selecciones nacionales y, al fin, el estreno en El Alcoraz el viernes 14 de septiembre ante el Rayo Vallecano. Cucho, como el resto, está deseando que llegue el día: “Será un día histórico y muy soñado, pero estamos pensando primero en el Barcelona”.