Jorge Miramón: "Fue cumplir el sueño de toda una vida"

Dentro de un partido con connotaciones sin duda diferentes a cualquier otro que hubiera afrontado la Sociedad Deportiva Huesca, se vivieron en Eibar capítulos individuales que, como en lo colectivo, encerraban historias de sueños que se hacían realidad. En ese listado figuraba el único aragonés alineado entre los once jugadores titulares en Ipurúa. Se trata de Jorge Miramón, quien tras disparar su trayectoria en un puesto desconocido hasta hace no demasiado tiempo, el de lateral derecho, ha irrumpido con fuerza en la escena de Primera.

"Fue cumplir el sueño que llevas esperando toda una vida y que me ha llegado con 29 años. Era un momento súper ilusionante cuando estábamos en el vestuario, lo notas en los nervios. Encima ganamos, que es lo mejor y a lo que íbamos. Estoy súper contento”, ha explicado este jueves Miramón tras la sesión vespertina que el Huesca ha llevado a cabo en el IES Pirámide. "Estoy contento porque pese a los nervios se dio bien la cosa. El equipo estuvo muy bien y eso siempre ayuda en lo individual", ha apostillado.

El hecho de ser junto a Juanjo Camacho la representación aragonesa en el vestuario del Huesca aún le concedió un plus al partido de Miramón. "No lo había pensado pero me lo dijeron mis padres el otro día. Me lo transmitieron con felicidad, porque es un orgullo el ser de aquí y debutar en Primera con el Huesca, club al que me he enfrentado y le he visto crecer. Es para estar contento", ha dicho.