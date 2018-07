El Huesca, el equipo que más ha fichado de Primera

El Huesca ha acelerado en las dos últimas semanas para dar pasos de gigante en la confección de la plantilla para Primera División, de tal modo que es el conjunto de la categoría que más fichajes ha realizado en lo que va de verano. El mercado se mueve todavía con ritmo cansino y se prevé que en agosto se abra mucho más el abanico. En todo caso, el club aragonés ha asegurado ya la defensa y está a la espera de perfilar dos nombres más para las bandas de ataque y un portero.

La inminente llegada de Xabier Etxeita pondrá el candado a la zaga y se convertirá en la undécima incorporación en el conjunto de Leo Franco. Solo se sitúa a su altura el Getafe de Pepe Bordalás, el primero en agitar el avispero cuando todavía permanecía fresca la temporada pasada. Como contraste otro recién ascendido, el Real Valladolid, que todavía no ha estrenado la cuenta.

El director deportivo, Emilio Vega, matizó la semana pasada la percepción de que el Huesca no se estaba moviendo con soltura en el mercado veraniego y replicó que son "el equipo que más se ha reforzado". No le falta razón. Otro matiz: dos de los fichajes no jugarán el próximo curso a las órdenes del entrenador argentino puesto que tanto Dani Escriche como Jonathan Toro saldrán cedidos. El primero ya sabe que lo hará en el Lugo.