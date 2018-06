Luisinho: “Es una responsabilidad pero también es un placer compartir mi experiencia”

Dentro del perfil de jugadores con poso en Primera División y de fuerte compromiso con el escudo que busca el Huesca para su debut en la máxima instancia nacional, “Luisinho reúne todas las condiciones”, ha destacado el director deportivo azulgrana, Emilio Vega. “Tenemos la base del año anterior, que es muy buena y se merece todo el respeto; los que se incorporen deben tener esa experiencia y oficio en la categoría que nos vamos a encontrar”, ha apostillado.

“Es un lateral izquierdo rápido, muy competitivo, bastante talante ofensivo y trabaja bien en labores defensivas”, ha definido al portugués como futbolista, pero “más allá de su trayectoria en Primera en España y en el Benfica, en Portugal, aportará por su personalidad, carácter y hambre”.

En opinión del jugador de 33 años, el acuerdo con el Huesca fue “muy fácil. Tiene un proyecto muy sólido y esto también me convenció”.

“Llevo unos años en Primera al servicio del Deportivo. Huesca mostró gran interés por mi y Emilio ya sabe que he sido un jugador muy comprometido en todos los equipos. Aquí no voy a cambiar la regla. Sé que es un club que debuta en Primera y yo estoy con ganas, como si fuera un chico joven. Estoy encantado”, ha afirmado.

¿Es una responsabilidad añadida que ahora mismo, con 111 partidos a sus espaldas, sea el futbolista con más recorrido de la plantilla azulgrana en Primera? “Es una responsabilidad pero también es un placer poder compartir mi experiencia con en este vestuario. Puedo aportar muchas cosas, pero ellos también me podrán aportar a mí. Huesca es un club pequeño, una familia, y cuanto más juntos trabajemos será mejor para todos”, ha respondido.

“Para mí llegar al Huesca significa mucho. Es un reto nuevo. Es la primera vez que el club está en la categoría y tiene la ilusión de permanecer muchos años. Yo también tengo esa ilusión. Mostraron mucho interés en mí y por eso las ganas son bastantes. Jugar en Primera es bonito y Huesca tiene el sueño de jugar ahí esta temporada”, ha dicho.

Luisinho ha cerrado su etapa en Galicia tras “un año difícil” en La Coruña. “Esperábamos no bajar. El Deportivo es un club grande y es una desilusión. Pero el fútbol es así, muchas veces acontece lo que no se espera. Es pasado. Mi cabeza está en Huesca al 100%. Esa es mi responsabilidad a partir de ahora”, ha reflejado.

Sobre el Huesca, “sé que es un club pequeño y una ciudad pequeña pero que respira fútbol. Hay ilusión por jugar en Primera y creo que va a salir todo bien”.

Luisinho, acerca de sus virtudes en el rectángulo de juego y fuera de él, ha indicado: “Me gusta competir bastante bien, soy un jugador agresivo. Intentaré aportar mi experiencia y ayudar a los chicos más jóvenes. Debe haber un compromiso entre todos. El secreto debe pasar por ahí, como pasó con el ascenso del Huesca. Nadie esperaba que ascendiese y pasó, con esas ganas”,

Pese a que los altoaragoneses, como es lógico en términos económicos y deportivos, deberá multiplicar sus fortalezas para pelear ante rivales de mucho calibre. “No me asusta el reto. Estoy ilusionado porque el Huesca me da la posibilidad de dar continuidad a mi etapa en Primera División. Es un privilegio. Estoy encantado con eso. Se lo agradezco al Huesca y, sobre todo, a Emilio”, ha opinado Luisinho, quien ha ofrecido sus impresiones de la Primera División. “Es muy competitiva y difícil. No tiro el mérito a la Segunda División, pero es distinta. Todos los equipos son buenos, con jugadores de calidad, y va a ser un reto para Huesca. Será una experiencia nueva, con otra responsabilidad. Creo que el equipo va a estar preparado. Hay una buena plantilla del año pasado y con certeza van a venir jugadores para ayudar”.

Cuenta con buenas referencias de los futbolistas azulgranas, “jugadores jóvenes con bastante calidad de la plantilla del año pasado”. Aunque en su opinión “lo más importante es estar comprometidos desde el primer minuto”.

“El objetivo es claro: mantener la categoría. En lo personal, jugar lo máximo posible y ayudar al Huesca a conseguirlo”, ha finalizado el lateral zurdo portugués, que ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas y que completa el carril del tres junto al serbio Rajko Brezancic.