El pasajero número 63

Llegar a la puerta de embarque para el vuelo a la temporada de Primera División exige superar más controles que los que puedes encontrarte en el aeropuerto JFK neoyorquino. Con hasta 42 puntos de revisión, la campaña en Segunda es como un arco de seguridad constante que apenas deja un pequeño margen a la improvisación y al despiste. No se la cuelas así como así a la categoría de plata del fútbol español, porque cuando esta busca los acreedores a las tres plazas para despegar hacia las nubes no le tiembla el pulso a la hora de dejar en la zona de espera a cualquiera que sea el pretendiente. Además, da igual lo que ponga en el pasaporte. La competición no hace distinciones de ningún tipo. Ni de clases, ni de galones, ni de nada. Por eso, por su inherente exigencia, con cuentagotas obtienen un billete para la gloria los equipos que vayan a estrenarse en Primera. A la dificultad deportiva unen las limitaciones económicas respecto a otros oponentes de cartera más voluminosa, de ahí que su lucha desigual todavía concede un mayor valor a la consecución del éxito. Eso mismo es lo que le ha sucedido al Huesca 2017-18, que ya está preparado para subirse al avión junto al Rayo y al recién llegado a la terminal de salida, el Valladolid. Ambos acompañantes saben lo que les aguarda; sin embargo, en el caso oscense se trata del pasajero número 63 en el trayecto de 87 años de la máxima instancia nacional.