Chimy anuncia por error su continuidad en el Huesca a través de su Instagram

Hace varios días que su renovación con el Huesca se da por hecho, pero todavía faltan algunos flecos en la negociación entre el club azulgrana y el San Lorenzo de Almagro por la continuidad de Chimy Ávila. No obstante, el jugador se adelantó este martes por la tarde a esos últimos movimientos y anunció en sus redes sociales que continuaría vistiendo la camiseta azulgrana un año más, sin que el club lo confirmara de manera oficial. Una publicación que realizó a través de su Instagram, pero que unos minutos después borró, subiendo entonces un vídeo en el que se disculpaba por ello, asegurando que había sido un error de su esposa y que todavía no hay nada cerrado.

“Hoy quiero contarles que estoy feliz y quiero compartir esta felicidad con las gentes que me quieren y me siguen. Estoy contento de poder vestir una temporada más el azulgrana de la SD Huesca. Gracias a todas las gentes que hicieron posible que el comandante se quede en Huesca”, decía la primera publicación del jugador argentino, a la que rápidamente reaccionaban sus casi 26.000 seguidores, muchos de ellos oscenses, que le mostraban su alegría por la noticia. Lamentablemente para ellos, unos minutos después la publicación desaparecía y el jugador subía un vídeo en el que se grababa a sí mismo con gesto serio, disculpándose por el error y agradeciendo las muestras de cariño tras el anuncio, ya que decía “las negociaciones siguen”. Minutos después también borraba ese vídeo de disculpa.

Al margen del malentendido, adelantaba ya el director deportivo del Huesca, Emilio Vega, que uno de los primeros movimientos que se anunciarían para el próximo curso sería la renovación del argentino. Es posible que los nuevos fichajes se demoren más, al ser el Huesca un recién ascendido y por ello no estar entre las opciones prioritarias de los jugadores con experiencia en Primera División, que son los que buscan en los despachos de El Alcoraz para completar el conjunto. Por ahora, el conjunto oscense ya anunciado la ampliación de la cesión de Cucho por parte del Watford y el fichaje de Jorge Miramón.