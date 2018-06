Petón: "Si nos ofrecieran a Vallejo o pudiéramos acceder a un central aragonés, nos alegraría"

Lo deportivo no era el tema principal, pero con el Huesca a menos de un mes de arrancar su primera temporada en la máxima categoría, resultaba inevitable que se le cuestionara por ello. José Antonio Martín Petón, presidente de la Fundación Alcoraz y consejero delegado del club, era el protagonista este lunes del desayuno coloquio organizado en Sabiñánigo por la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca (AMEPHU) y la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego (AEPAG). No quiso adelantar ninguno de los movimientos en los que están trabajando en los despachos de El Alcoraz. “No se puede anticipar, estamos en negociaciones, acelerando los pasos en algunas posiciones y esperando a que el mercado en el último tiempo nos ofrezca sorpresas". No obstante, según Petón, en la plantilla que se está confeccionando habrá presencia de aragoneses; y de hecho, el primer fichaje, Jorge Miramón es zaragozano. "Y si nos ofrecieran a Vallejo o pudiéramos acceder a un central aragonés, nos alegraría", aseguraba.