Miramón: “Dar el salto a Primera es el sueño por el que llevo luchando toda mi vida”

“Seguimos nuestra filosofía en relación con el perfil de los jugadores, que ya hicimos el año pasado y no nos salió mal. Reúne el 100% de ese perfil: jugador con hambre, con un carácter ganador y competitivo”, ha opinado Emilio Vega, director deportivo del Huesca, sobre la llegada de Miramón. “No exagero cuando digo que en Segunda A ha sido el lateral derecho más destacado. A nivel defensivo cumple correctamente, y a nivel ofensivo no hay otro lateral con esos números estamos muy contentos con su incorporación. Suena a muy a tópico que tenía otras opciones muy interesantes, pero él desde el primer momento apostó por nosotros, por la ilusión que hay en este proyecto en la campaña que se abre. Me decía al acabar la temporada que ya tenía ganas de comenzar. Le damos la bienvenida”, ha matizado Vega.

El jugador zaragozano, que acaba de cumplir 29 años, se ha mostrado encantado con su aventura altoaragonesa. “Dar el salto a Primera División es el sueño por el que llevo luchando toda mi vida. Estoy supercontento y superorgulloso de que un club como el Huesca, que está creciendo y quiere seguir creciendo, confíe en mí”, ha manifestado.

Miramón ha agradecido “las palabras” de Emilio Vega y ha prometido “intentar seguir haciéndolo como el año pasado, ayudando en lo que pueda. Si trabajas y estás a gusto en un sitio luego te salen las cosas”.

Casablanca, Real Zaragoza B, Atlético de Madrid B, Andorra y Lleida forjaron al futbolista, que se desenvolvía como mediapunta o jugador de ataque en banda. En esas demarcaciones se estrenó en Segunda con el Leganés, en la temporada 2015/16, que concluyó con el ascenso a Primera de los madrileños. Sin embargo, Miramón no continuó y firmó por el Reus. Con el club catalán ha rendido a gran nivel en las dos últimas campañas, especialmente en la que ahora ha concluido ya como lateral derecho a todos los efectos. Antes, en el curso 2016/17, fue el actual técnico zaragocista Naxto González quien retrasó su posición por culpa de las bajas. La eclosión el carril del dos fue tal, que para López Garai, entrenador del Reus, Miramón ha sido el dueño del lateral derecho rojinegro.

Este jueves, el jugador aragonés ha recordado que “cuando estuve en el Leganés y conseguimos el ascenso se me quedó la espina de subir. Creía que igual ya no se me iba a presentar esta ocasión. El Huesca y Emilio (Vega) han confiado en mí. Si trabajas, al final todo llega”.

“Como lateral llevo un año. Sigo aprendiendo. Miro muchos partidos y muchos laterales. En ataque, como he jugado en zonas ofensivas, igual puedo resolver situaciones. Intento aplicarme al máximo y estar pendiente de todos los detalles, que son los que marcan. Trabajar, correr, estar en el sitio en el que tienes que estar y subir cuando toca”, ha indicado.

La Primera División conlleva “estadios mucho más grandes y la diferencia mayor estará en el ritmo. Y la calidad de los jugadores, que marcan diferencias”. Entre esos nombres de relumbrón, un buen puñado de extremos izquierdo que asustan. “Es la mejor liga del mundo y tienes a los mejores jugadores, da igual que sean extremos o defensas”, ha apostillado.

Respecto a la intrahistoria de su fichaje, Miramón ha explicado: “Mi agente me fue comunicando cómo iban las cosas. Yo le dije que tenía muchas ganas de venir aquí. Soy de al lado, de Zaragoza, y conocía el club de lo que me hablaban. Hace muy bien las cosas y encima confían en mí para Primera División. Así que sí o sí”.

¿Y cuáles son sus referencias de la SD Huesca? “Conozco a Lluís Sastre y he estado hablando con él. Me está ayudando mucho con los pisos. Como vestuario hay mucha unión y muy buen rollo. Espero que me acepten bien”, ha contestado.

Sobre su objetivo personal en el nuevo equipo, ha comentado que “a corto plazo sobre todo intentar empezar bien la pretemporada y coger el ritmo cuanto antes. A largo plazo aún no lo he pensado, pero tratar de sumar y ayudar con la ilusión de estar en Primera”.

Miramón, por su poco recorrido como lateral derecho, ha hablado de sus referentes. “En Segunda conocía a Alberto Benito, que cuando estuve en el Reus me ayudó mucho en el posicionamiento. Y Jordi Calavera y Laure; también Antoñito en el Valladolid, me gusta cómo subía la banda”, ha señalado. En Primera, “Carvajal, en lo defensivo es excelente y ofensivo, aunque no es por mi lado, Marcelo me parece de otro planeta”.

En el Huesca va a compartir puesto con Carlos Akapo. “De lo que he jugado contra él me parece una lateral buenísimo. Juntos, que haya buen rollo y que los dos sumemos”, ha declarado.