Jair: "Yo quiero quedarme"

El único jugador del Huesca que pasaba por zona mixta en el Carlos Tartiere fue el autor del gol azulgrana, Jair Amador. Y como ocurría en la rueda de prensa de los entrenadores, el partido que acababa de finalizar quedaba en segundo plano. El futuro del central cobró protagonismo, al finalizar contrato este mes. «La verdad es que está un poco en el aire, hay que verlo y hay que estudiarlo. Al final es fútbol, yo he estado muy contento aquí, quiero quedarme y a ver qué nos depara el futuro», decía el defensa, al interrogarle sobre las opciones de renovación con el Huesca, donde aseguró haber vivido dos temporadas «espectaculares» también en el plano individual.

«El primer año empecé jugando bien y sobre todo llegar al playoff fue increíble, pero estuvimos a las puertas y no pudo ser. Este año lo hemos logrado y encima participando en todas las jornadas, así que muy contento y muy agradecido», decía el caboverdiano. “Al final he intentado ayudar como he podido, ya sea defendiendo al máximo o aportando goles, como he sido capaz de meter esta temporada. Muy contento porque han sido dos años espectaculares y la verdad que no se me van a olvidar en la vida, sobre todo el cariño de la afición”, añadía.

También hacía referencia a esa capacidad anotadora que mostraba en el Carlos Tartiere. "Con la calidad de los compañeros en ataque, la verdad es que es extraño que haya marcado yo pero al final estamos para aportar lo que podamos cuando nos arrimamos a la parte de arriba y he sido capaz de meter el gol aunque sea para maquillar el resultado”, apuntaba el zaguero, que se refería también a la derrota, que les había impedido hacerse con el liderato.“Es una lástima porque yo creo que el equipo ha dado la cara. Nos ha costado un poco coger el ritmo pero también es normal, ellos se estaban jugando mucho también, han apretado bien y al final esto es fútbol y han salido victoriosos ellos. Hemos tenido ocasiones, estábamos haciendo buen fútbol y en un descuido nos meten el primer gol. Hemos maquillado con mi gol pero al final se va el partido. Es una lástima porque queríamos el campeonato al 100% y a muerte, pero no ha podido ser”, concluía.