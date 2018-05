Petón: "El Huesca es como un águila, que vuela contra el viento"

José Antonio Martín Otín 'Petón', uno de los motores en la construcción del club, proclamó su felicidad por el ascenso consumado. "El Huesca es como un águila, que vuela contra el viento. Haríamos mal en pensar en las cosas malas que sucedieron desde que iniciamos este proyecto hace doce años, con indiferencias y bromas. Digo una sola cosa: ¡Viva el Huesca!", exclamó.

Petón consideró la evolución del equipo a lo largo del curso. "Hemos conseguido el ascenso siendo el equipo que mejor ha jugado durante la mayor parte de la campaña. Incluso cuando atravesamos por un bache, se debió a los lesionados que acumulábamos", señaló.

Emilio Vega, director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, mostraba felicidad por todos sus poros nada más concluir el encuentro. "Estoy muy feliz. Los adjetivos ya se acaban para definir lo que estamos viviendo. Es un orgullo formar parte de este club. Cuando llegué había una base increíble gracias al trabajo que había hecho Lalo Arantegui. He tratado de ayudar a mejorar lo anterior", dijo.

"Cuando me cesaron del Córdoba, al cabo de tres días me llamó Petón para que viniera al Huesca. Enseguida vi que era un proyecto ideal para hacer cosas buenas", reconoció el responsable deportivo del ascenso a la Primera División.

Vega consideró que el equipo volverá a ser competitivo en la máxima categoría del fútbol español. "En Primera seremos un equipo competitivo dentro de la coherencia de la entidad. No nos volveremos locos. Tenemos los ejemplos de Girona, Leganés o Levante, que han mantenido el grueso de la plantilla con la que ascendieron. Cada partido en El Alcoraz ha sido una maravilla. Estoy seguro de que los aficionados están muy orgullosos de sus jugadores. Desde el primer día me he identificado con la filosofía del club: siempre fieles sin reblar", concluyó.