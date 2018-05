Lasaosa: "Habrá un antes y un después"

La alegría inundaba este lunes todos los estamentos de la SD Huesca . Especialmente a sus dirigentes, los arquitectos de este proyecto exitoso. Los mismos que en el Anxo Carro se acordaron también de los que ya no estaban y habían sido artífices de un sueño que este lunes encontró culminación. " Nos inunda una felicidad difícil de explicar, porque recibes llamadas que te dicen que la plaza de Navarra está llena , y piensas en los dos vuelos en avión de esta mañana. Lo que nos hace pensar que hay un movimiento en toda la ciudad, en la provincia y en Aragón, que va a plantear un antes y un después", dijo el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, todavía en el palco del estadio del Lugo, planteando el escenario que le espera al Huesca, y en el que augura, " un Alcoraz más cómodo, quizás con calefacción, intentando hacer una ciudad deportiva.. .", aventuró el máximo responsable de la directiva oscense.

También José Antonio Martín ‘Petón’, el consejero delegado de la entidad, realizó un encendido elogio del camino recorrido por el equipo esta campaña. "Hemos conseguido el ascenso siendo el equipo que mejor ha jugado durante la mayor parte de la campaña en la categoría. Incluso cuando atravesamos por un bache, se debió a los lesionados que acumulábamos. Hemos subido a Primera con todos los méritos", apuntó desde el Anxo Carro.

El alma mater de este proyecto, sintetizó los sentimientos por todo lo vivido, con sus capítulos positivos y otros menos agradables. "El Huesca es como un águila, que vuela contra el viento. Haríamos mal en pensar en las cosas malas que sucedieron desde que iniciamos este proyecto hace doce años, con indiferencias y bromas. Por eso, digo una sola cosa: ¡Viva el Huesca!", proclamó.

Josete Ortas, director general del Huesca, también estuvo presente en Lugo y transmitió su felicidad. "Es un día histórico, importante para Huesca y para todo Aragón. Es el fruto del trabajo de muchas personas y es maravilloso vivir una jornada así", aseveró visiblemente emocionado.

Por su parte, Emilio Vega, el director deportivo azulgrana, se mostró tremendamente elegante con su antecesor en el cargo, Lalo Arantegui. "Estoy muy feliz. Los adjetivos ya se acaban para definir lo que estamos viviendo. Es un orgullo formar parte de este club. Cuando llegué había una base increíble gracias al trabajo que había hecho Lalo Arantegui. He tratado de ayudar a mejorar lo anterior", lanzó.

Vega no olvida la oportunidad que le propició el Huesca cuando pasaba un mal momento profesional. "Cuando me cesaron en el Córdoba, al cabo de tres días me llamó Petón para que viniera al Huesca. En seguida vi que era un proyecto ideal para hacer cosas buenas", pronunció.

No disimuló su profunda identificación con los valores de la entidad. "Cada partido en El Alcoraz ha sido una maravilla. Estoy seguro de que los aficionados están muy orgullosos de sus jugadores. Desde el primer día me he identificado con la filosofía del club: siempre fieles sin reblar".

Finalmente, y a pesar de que anoche era el momento de celebrar, Vega avanzó algunas de las líneas maestras del equipo del próximo ejercicio. "En Primera seremos un equipo competitivo dentro de la coherencia de la entidad. No nos volveremos locos. Tenemos los ejemplos recientes de Girona, Leganés o Levante, que han mantenido el grueso de la plantilla con la que ascendieron", concluyó.