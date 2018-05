Fiesta por lo que parecía imposible

El pitido final del árbitro en el minuto 93 desató el éxtasis de la afición azulgrana no solo en el Ángel Carro de Lugo sino por todos los rincones de la ciudad de Huesca y de muchos de la provincia y del resto de Aragón. Miles de oscenses se echaron a la calle para cantar el ‘Adiós, a Segunda, adiós’ y el ‘Es de Primera, el Huesca es de Primera...’. Una fiesta que se alargó hasta las tantas pese a ser un lunes, que pasará para siempre a la historia.

La plaza de Navarra volvió a ser el epicentro de la fiesta. Hasta allí se acercaron los 1.800 seguidores que habían abarrotado el Palacio de Congresos en una noche inolvidable y también un regero de cientos y cientos de oscenses de todas las edades a los que no les importó la hora ni que mañana hubiera que ir a trabajar, al colegio al al instituto porque "hay muchos días de cole pero esto solo ha pasado hoy", como decía Ignacio, de solo 9 años, de la mano de su padre mientras ambos observaban la algarabía en la plaza de Navarra. "Ha estado conmigo en el campo toda la temporada y está muy contento", afirmaba Ignacio Carretero, quien este lunes confesaba que "todavía no somos conscientes de lo que ha pasado y de la importanciua de lo que ha ocurrido esta noche". El partido, a su juicio, no tuvo mucha historia "porque he visto al Huesca muy superior al Lugo, que solo ha apretado un poco en el segundo tiempo".

A partir de ahora cree que "hay que disfrutarlo porque vamos a ver en Huesca el mejor fútbol que se puede ver ahora en Europa y a los mejores jugadores a nivel mundial y eso es algo difícil de describir".