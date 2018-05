Roberto Santamaría: "No me esperaba esto ni en el mejor de mis sueños"

El meta Roberto Santamaría se ha convertido en protagonista inesperado del histórico triunfo de la Sociedad Deportiva Huesca sobre el Lugo (0-2) en el Anxo Carro. El fichaje invernal del conjunto azulgrana ingresó en el campo en el minuto 26 para sustituir a Remiro. "Se trataba de sumar. Me ha tocado y estoy contento. No me esperaba esto (ascender con participación en el partido decisivo) ni en el mejor de mis sueños. Lo importante es que lo hemos conseguido", ha asegurado el meta navarro. Santamaría se ha mostrado todavía algo incrédulo respecto a lo obtenido por el equipo. "Toca asimilar lo que hemos conseguido, es algo histórico. Y ante rivales como el Sporting o el Rayo", ha afirmado.

El guardameta azulgrana ha agradecido a Rubi, al cual ha abrazado tras uno de los goles, que se acordara de él "tras dos temporadas muy malas con dos descensos. Es de agradecer que confíen en ti", en referencia a su contratación en enero. Acto seguido, Santamaría ha hecho mención al inexplicable equilibrio que parece esconder el deporte rey, que da y quita a partes iguales. "Lo primero que he hecho (tras acabar el partido) ha sido llorar. El fútbol tiene estas cosas, hoy me ha devuelto un poco de lo que me había quitado antes", ha manifestado. Su labor ha hecho que la meta azulgrana permaneciera imbatida durante los 90 minutos para victoria final del conjunto de Rubi. Un triunfo que vale el salto de categoría. La élite espera al Huesca.