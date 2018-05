Lambán: "El ascenso es bueno para Huesca y para Aragón"

Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, felicitó a la SD Huesca nada más concluir el encuentro en el Anxo Carro. "Es un éxito de todos los aragoneses. Me descubro, me quito el sombrero. Quedará en los anales del fútbol aragonés y español lo logrado por el Huesca. No he tenido ninguna duda de que se iba a lograr el objetivo. El ascenso es muy bueno para Huesca y para Aragón", señaló Lambán.