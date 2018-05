La afición viaja "convencida" de celebrar hoy "un día histórico"

"Me he despertado dos veces esta noche de los nervios", aseguraba Jesús Laiglesia poco antes de embarcar en el primero de los dos aviones que ha fletado la SD Huesca para que los aficionados puedan dar aliento al equipo en el partido más importante de su historia. En total, unos 400 hinchas les apoyarán en las gradas del Anxo Carro de Lugo.

A las 10.12 ha despegado puntual el primero de los aviones de la compañía Horizon Air. Jesús Laiglesia se ha marchado convencido de que "hoy será el día". Y lo dice desde la experiencia ya que también estuvo en los partidos de ascenso a Segunda de Écija y de Córdoba "y este no me lo podía perder", ha dicho. Si finalmente se consigue el objetivo de subir a Primera División "creo que me emocionaré porque para el equipo y para la ciudad será un antes y un después", ha resaltado.

También han volado en el primer chárter Angelines Lardiés y su marido, "muy nerviosos". En su caso, decidieron ir a Lugo hace ya muchos días "aprovechando que mi marido tiene fiesta lo lunes porque es un momento histórico y nos hacía ilusión estar ahí", ha explicado. En el segundo avión también viajarán su sobrina y su sobrino "que estaban preocupados porque se habían agotado las plazas del primer avión y al final han podido venir".