El Huesca no estará solo en Lugo

Con la bufanda azulgrana perfectamente plegada en la maleta y esas risas nerviosas de quien espera algo con mucha emoción. Así se preparaban este domingo por la tarde los aficionados del Huesca que este lunes apoyarán a su equipo desde las gradas del Anxo Carro de Lugo. El hecho de que el partido más trasncendental de la historia del Huesca se dispute en lunes y a última hora no ha sido impedimento para que casi 400 seguidores estén en el campo esta noche con los de Rubi y puedan vivir junto a ellos la enorme emoción de un ascenso a la máxima categoría.

"Había que estar", es la rápida y concisa respuesta de Esther Zamora cuando se le piden los motivos para que haga frente a su miedo a los aviones, o de que haya decidido pedir dos días de vacaciones en su trabajo para formar parte del pasaje del avión que en torno a las 16.00 despegará del aeropuerto de la capital oscense, será el segundo vuelo del día, ya que a las 10.00 partirá el primero, también con la plantilla a bordo. Ambos con un mismo destino: la Primera División.

Después de diez años de que se hizo socia del Huesca, coincidiendo con el primer ascenso del equipo a la categoría de plata, para Zamora resulta impensable no estar presente en el que puede ser el momento más grande de la historia del equipo. Le ocurre lo mismo a la joven Zilia Villafaña, que era una niña de solo ocho años cuando el Huesca llegó al fútbol profesional, en el emocionante partido que se vivió en Écija. "Ya que no pude estar allí, poder hacerlo esta vez en Lugo", dice la joven, que a sus 18 años, hará un alto en su plannig de estudio para el examen de selectividad para estar en el Anxo Carro esta noche. "Pierdo solo dos días", dice quitándole importancia al pequeño paréntesis en la preparación del importante examen que le espera en la primera semana de junio. De hecho, agradece esos inesperados pinchazos del Sporting, "porque si nos la hubiéramos jugado en Oviedo, no hubiera podido ir", confiesa.