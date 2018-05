Última sesión de trabajo antes del partido por el ascenso

Los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca y el cuerpo técnico se han vestido de corto este domingo para celebrar a las 11.00 la última sesión de trabajo previa a la que puede ser una histórica cita de este lunes en Lugo (21.00). El entrenamiento se ha llevado a cabo en El Alcoraz a puerta cerrada, con la culminación de la preparación de la semana de cara a medirse al conjunto gallego como objetivo del día.

El entrenador, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, ha dispuesto durante las sesiones de entrenamiento de la semana de todos sus efectivos. No hay lesiones y no hay sanciones para encarar el choque frente a un Lugo que busca su récord de puntos y agradar ante la afición, pero no busca ya un ascenso o pelea por evitar quemarse en el fuego clasificatorio.

El once inicial que presentará el Huesca este lunes en el Anxo Carro o será el mismo o diferirá en matices del que seleccionó Rubi para recibir al Alcorcón (1-1). El lateral derecho y un puesto en la zona ofensiva son los principales elementos de incertidumbre que se contemplan. Alexander González o Akapo para el carril del dos, y Chimy Ávila o Gallar como duda principal para acercarse a Cucho Hernández en la punta de la flecha. Pueden existir más combinaciones, puesto que ahora Rubi dispone de todo su material si es que pretende dar alguna sorpresa a un Lugo que en los últimos encuentros se ha posicionado con tres centrales y dos carrileros.