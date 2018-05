Francisco: "El Huesca quiere celebrar, pero no tenemos por qué permitirlo"

El entrenador del CD Lugo, Francisco Rodríguez, ha asegurado este sábado que el equipo gallego intentará impedir que el Huesca celebre el ascenso directo el lunes en el Anxo Carro.

"Ellos (el Huesca) quieren celebrar algo importante aquí pero nosotros estamos en nuestra casa y no tenemos por qué permitirlo. Vamos a disputar todos los balones como si fuera el último, como si nos fuera la vida en ello, y no porque no queramos que el Huesca ascienda sino porque queremos acabar bien la temporada", dijo en rueda de prensa.

El técnico almeriense insistió en que sus futbolistas van a "intentar" demorar el ascenso de los oscenses, que no se produzca en el campo rojiblanco.