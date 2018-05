Tenerife monopoliza la atención en el Huesca

Suceda lo que suceda este jueves en el estadio chicharrero, el conjunto altoaragonés continuará dependiendo de sí mismo para elevarse hacia Primera. Por ahora administra una ventaja de cuatro puntos sobre el Sporting, desde su emplazamiento en el segundo puesto. Cerca está la meta. Pero es que atravesar el umbral hacia la máxima instancia futbolística seria a priori una tarea mucho más liviana para el Huesca si desde la distancia llegan las mejores noticias.

La igualada en Tenerife ya no presentaría al choque de Lugo con esa etiqueta de decisivo, aunque de su resultado dependerían las cuentas en los dos últimos compromisos de liga, que debe afrontar el Huesca: en El Alcoraz ante el Nàstic y en Oviedo.

"Quien no vea el partido miente o diciéndolo bien es tonto, porque ese partido hay que verlo, nos estamos jugando la vida todos", afirmó este jueves sin rodeos el portero Álex Remiro acerca del sentir del vestuario azulgrana ante el encuentro de este jueves en Santa Cruz de Tenerife. La emoción se palpará desde más de 2.000 kilómetros de distancia. Y se disparará si el Tenerife se hace con el triunfo ante su público. "Es una opción real. Si eso pasa… buff no sé qué decir. Jugando ese partido y teniendo la oportunidad de ganarlo y ascender, no sé cómo definirlo", señaló el guardameta del Huesca, entre suspiros y con un lenguaje no verbal que sirve en sí mismo para relatar cuál sería esa perspectiva. "No sé con lo que voy a soñar esta noche (por este jueves), pero como el Sporting pierda en Tenerife ya te digo yo que sí que voy a soñar", esgrimió el amo y señor de la portería de una escuadra aragonesa que, como es lógico, contempla otras opciones. Por ejemplo, que los asturianos ganen. "Efectivamente, si ellos sacan su partido quieras que no nos van a meter presión al Rayo y a nosotros. Pero es lo que hemos dicho todo el año, al final tenemos que mirar por nosotros. Debemos hacer nuestro partido en Lugo. Iremos con toda la ilusión del mundo: a partir de eso empiezas a controlar los balones, a correr, a hacer faltas, a presionar. Esa tiene que ser nuestra base, la ilusión por lo que estamos peleando", señaló el de arquero cedido por el Athletic Club.

¿Y en Gijón, cómo analizan el marco actual en el ático de la liga? "Sólo pienso en el próximo partido. Mi mensaje es pensar en Tenerife y hacer allí las cosas bien para ganar y trasladar la presión a Huesca y Rayo. Los tres jugamos fuera y es muy difícil ganar. Además, si los equipos contrarios se juegan cosas es más difícil aún, pero todo depende de que nosotros hagamos nuestro trabajo", consideró este jueves Rubén Baraja, técnico del Sporting, quien recordó lo sucedido en la pasada jornada, en la que asturianos y madrileños cayeron en casa y los oscenses no pasaron del empate en El Alcoraz. "Demuestra la dificultad de la categoría. La clave es no perder la fe en nuestra posibilidades. Puede pasar de todo", sentenció.

Tanto el Tenerife como el Lugo no saltarán al verde buscando el pase al ‘play off’ o tratando de salvarse de las garras del descenso, mientras que el Alcorcón, rival el domingo del Rayo en Santo Domingo, sí que está metido de lleno en la refriega por evitar la caída.

Desde Canarias, el técnico local Joseba Etxeberría expuso este jueves las motivaciones de un Tenerife cuya mala racha ha puesto en tela de juicio su continuidad. "Estamos deseosos de revertir la situación y volver a ganar (cinco duelos sin hacerlo). Será complicado pero también bonito", dijo el vasco.