El Huesca afina su puntería en Frula

Poco antes de las 12.00, futbolistas y entrenadores azulgranas han llegado a Frula y, para empezar, han firmado autógrafos y camisetas y se han hecho fotos con los niños que han acudido a verles en la visita a su pueblo. Después, ha sido el turno para pasar al campo de recorridos de tiro, donde Jorge Pulido y Chimy Ávila, previas explicaciones de los anfitriones, se han encargado de hacer una demostración a sus compañeros. Ambos son los únicos miembros del vestuario en posesión de la licencia de armas y no se les ha dado mal del todo lo del tiro al plato. Las bromas y las risas de los compañeros han completado una escena curiosa y, a tenor de lo que se ha escuchado por parte de algunos, bastante jovial. Todos ellos han contado con la dedicación y amabilidad de los miembros de la sociedad de cazadores de la localidad monegrina.

Entre ellos ha estado su presidente, Ramiro Higuera, que se ha explicado los motivos que han llevado al Huesca hasta La Torraza. “Querían distensión de lo que es el fútbol y probar otra modalidad que es de disparar pero no son balones. Se están divirtiendo. Esperamos que les ayuda a mejorar su puntería”, ha señalado con buen humor. “A ver si suben”, ha deseado también.

“Al final hemos tenido una semana larga y este día estaba previsto para hacer grupo y desconectar un poco de los entrenamientos. Viene un partido importante, así que nos viene bien”, ha indicado Jorge Pulido acerca del objetivo de la visita del Huesca este viernes a Frula. “De puntería no voy mal. Pero no de cara a portería, porque no he metido ni una este año”, ha dicho sonriente el zaguero toledano. “He roto tres de cuatro platos”, ha puntualizado. Avisados están los delanteros del Lugo. “Igual me cojo la escopeta”, ha bromeado Pulido para arrancar las carcajadas de todos los que le han escuchado.

Para rematar la jornada, a compartir mesa y mental y degustar un asado que amenizará la cuenta atrás para el Tenerife-Sporting de esta noche. El Huesca estará muy atento a lo que acontezca en el Heliodoro Rodríguez. Y también sus aficionados, ya que la posibilidad de ascenso en la que va a ser la jornada 40 en Segunda División puede pasar de una elucubración a una realidad. Si los asturianos pierden y el equipo azulgrana vence en Lugo, será nuevo inquilino de la Liga Santander.