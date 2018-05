Ferreiro: “Hay que rematar la faena porque no lo podemos dejar escapar”

"Ahora mismo estamos en una posición privilegiada. Quién nos iba a decir a nosotros que a falta de tres jornadas estaríamos con una ventaja de cuatro puntos. Hay que rematar la faena sea como sea porque esto no se puede dejar escapar. Nos estamos jugando muchísimo y queremos hacer un sueño realidad", ha manifestado este miércoles Ferreiro, quien junto a sus compañeros afrontan como “tres finales” las citas pendientes en el calendario del Huesca.

La siguiente parada en el histórico camino que está recorriendo el equipo altoaragonés le llevará este próximo lunes a Lugo, plaza que conoce muy bien el orensano Ferreiro. Y es que el Anxo Carro fue su casa antes de recalar en El Alcoraz. Los gallegos no se juegan nada concreto, pero ya avisa el ‘7’ del Huesca de la peligrosidad que va a tener enfrente. "Debemos tener muchísimo respeto hacia el rival, no hay partido fácil. Lo hemos visto este fin de semana que los tres de arriba hemos pinchado. Hay que hacer bueno el punto conseguido en casa. Cada partido es un mundo, va a ser complicadísimo y nosotros vamos con la intención de traernos los tres puntos”, ha reflejado el jugador azulgrana, quien ha preferido “no hablar con nadie” de sus conocidos en el Lugo. “Hay que hacer nuestro partido. Tenemos que demostrar en el campo que los que nos jugamos la vida somos nosotros y hay que salir desde el inicio a por la victoria", ha recomendado.

Intentar mantenerse al margen de las elucubraciones y de los asuntos varios que siempre rodean al último tramo de la temporada es, en opinión de Ferreiro, el mejor modo para focalizar la concentración únicamente en lo propio. “Yo personalmente quiero estar tranquilo. No quiero hacer cuentas. Ahora mismo dependemos de nosotros. Quedan nueve puntos en juego y llevamos una ventaja de cuatro. Los que más preocupados deben estar son los equipos que están por detrás. Nosotros miramos hacia arriba, al Rayo, que está a un punto, y todos los partidos son complicados. Ellos van a Alcorcón y hay muchas combinaciones, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro encuentro, que va a ser complicadísimo y una final. Y afrontarlo con máximo respeto y humildad y desde allí es desde donde tenemos que ganar el partido", ha insistido.

Para el Lugo, “por lo menos cuando estaba yo siempre había la intención de tener la máxima puntuación posible en Segunda y creo que ahora va a ser así. Ellos no se van a relajar, van a hacer su partido. Es un equipo muy complicado en casa, juega muy bien, tiene muchísima posesión de balón, se encuentran cómodos en su terreno y sabemos que va a ser difícil. Pero hay que salir a muerte. Nos estamos jugando mucho porque estamos optando a subir a Primera División y eso son palabras mayores. Hay que saber de dónde venimos y quiénes somos".

Lograr este próximo lunes el ascenso sería “un sueño hecho realidad”, aunque como se ha encargado de recordar para ello se debe dar con anterioridad este viernes un resultado. "Tiene que perder el Sporting en Tenerife y nosotros ganar en Lugo. Es una opción que se puede dar, pero ahora mismo pensamos en ganar nuestro partido y no mirar al contrario", ha declarado. “Solo miramos lo que podemos conseguir nosotros, y ganando dos de los tres partidos estamos en Primera División. Y eso es lo que tenemos que mirar. Ir partido a partido, ganar el próximo y sumar de tres en tres. Ahora mismo cada punto es oro, no podemos fallar. Sabemos que el Sporting va a luchar hasta el final y peleando ahí, lo mismo que el Rayo. Así que tenemos que ser fuertes, seguir entrenando y seguir disfrutando, que es lo que hemos hecho toda la temporada, y que la afición siga animando y disfrutando y entre todos podemos conseguir un objetivo muy bonito", ha continuado el gallego.

De hecho, no puede haber un objetivo más bonito para el Huesca, porque “nosotros somos un equipo humilde, trabajador y estamos consiguiendo algo que es muy bonito para una ciudad, para un equipo, hay jugadores que no hemos jugado un playoff de Primera División, estamos cerca de ascender, que es lo máximo. Lo miras con unos ojos que es una oportunidad que igual no vuelve a pasar", ha señalado ‘Ferre7’.

¿Y que sucederá si el Sporting pierde en Tenerife? ¿Cómo serán las horas siguientes hasta el partido de Lugo para el vestuario del Huesca? "Puede ser de locos. Pero hay que estar tranquilos, lo transmitimos en el vestuario y hay que ir paso a paso. Si pierde, bienvenida sea esa derrota. Pero nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo igual, que es ganar, y que va a ser complicado", ha contestado Ferreiro, quien ha querido también acordarse de los seguidores del Huesca. "A la afición no se le puede pedir más. Sabe lo que nos estamos jugando y lo importante que es para la ciudad, para nosotros y siempre ha estado apoyando. Que sigan y que sean conscientes de que estamos ante una oportunidad que igual solo pasa una vez en la vida, que está muy cerca de conseguirse, pero que sin su ayuda no sería posible", ha dicho.

En el caso de que este próximo lunes el Huesca pueda celebrar la madre de todas las fiestas, que la misma vaya a arrancar en Lugo no sería distinto para Ferreiro, por su condición de gallego, a que aconteciera en otro punto del país. "Subir sería un día especial para todos, no solo para mí. Así que espero que se cumpla, si no es este fin de semana el siguiente. Estoy deseando que llegue pero hay que currárselo. Queda mucho y no estoy pensando en ese momento sino en el día a día, en el partido a partido; y cuando llegue, si tiene que llegar, lo celebraremos todos juntos", ha indicado.