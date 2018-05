Melero: “Los resultados de esta jornada le dan valor a lo que estamos haciendo”

Todo empate siempre tiene una doble lectura, la de haber conseguido sumar como parte positiva, y en el otro extremo la de los dos puntos que no se han materializado. Y en esa línea está la valoración que hacen en el Huesca del empate contra el Alcorcón del pasado domingo, consciente de la oportunidad de dar un golpe a la clasificación que se había dejado escapar. Así lo aseguraba este lunes Gonzalo Melero, que comparecía tras el entrenamiento de recuperación llevado a cabo por su equipo. “Te queda el mal sabor de boca de haber podido conseguir los tres puntos, porque hubiera sido un palo duro para Sporting y Rayo, pero los resultados de la jornada también hacen que te des cuenta de la dificultad de cada partido, y del valor de lo que estamos haciendo”, decía el capitán azulgrana, destacando que con una jornada menos en el calendario, “le sacas dos partidos al Sporting”, y por tanto, el Huesca solo necesita seis más para consumar su ascenso de categoría.

Esa renta podría dejar al conjunto de Rubi matemáticamente ascendido el próximo lunes, cuando su partido contra el Lugo cierre la jornada. Para ello, el Sporting deberá perder en su visita al Heliodoro y el Huesca sumar tres puntos en terreno gallego. “Ojalá pinche el Sporting en Tenerife, y tengamos así una oportunidad histórica. Es complicado, porque ganar cada partido es difícil, pero esperamos que el Tenerife nos haga un favor y, sino seguiremos trabajando para los tres partidos que nos esperan”, argumentaba el jugador, consciente no obstante de que aunque el Lugo no tenga nada en juego, no será un partido sencillo.

“Al final todos los encuentros son muy igualados, y la muestra es que esta semana solo el Almería ha ganado por más de un gol. Esto hace valorar también la victoria contra el Córdoba, porque parece que tienes que ganar sí o sí porque ellos están abajo, pero fue un triunfo de mérito, porque luego van a Vallecas y ganan”, añadía Melero.