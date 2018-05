La derrota del Real Zaragoza garantiza la tercera posición al Huesca

Los 72 puntos con los que cuenta el Huesca en su casillero al término de la jornada le garantizan finalizar la temporada, al menos, ocupando la tercera posición. La derrota del Real Zaragoza este lunes por 2-0 en el Carranza hace que el Cádiz adelante a los zaragozanos en la clasificación y pase a ocupar el cuarto puesto con 63 puntos, a falta de nueve por disputarse antes del final de la temporada regular. Al tener los de Rubi el ‘golaverage’ ganado con los gaditanos, es imposible que el Cádiz supere al Huesca en la tabla, por lo que no podría arrebatarle en ningún momento el tercer puesto.

De esta manera, los azulgranas se aseguran que en el caso de que no pudieran ascender de manera directa, contarían siempre con el factor campo a su favor en la disputa del ‘play off’. Algo de lo que no pudieron disfrutar el pasado curso, cuando finalizaron la competición regular en sexta posición, y tuvieron que medirse en la promoción un Getafe que fue tercero y que terminaría logrando el ascenso de categoría. El Huesca cayó en el segundo partido de la primera eliminatoria, ya en campo madrileño, tras lograr un empate en El Alcoraz en el partido de ida.

Aunque en este curso las aspiraciones de los oscenses miran incluso al liderato de la categoría, ya que únicamente es un punto lo que les separa del Rayo Vallecano, que actualmente es primero, tener garantizada la tercera plaza implica que se mejorará de manera segura el que es hasta el momento el mejor registro del Huesca en Segunda División, y que se fijaba en la pasada temporada, cuando lograron alcanzar la sexta posición en la última jornada frente al Levante, y disputar así un ‘play off’ de ascenso a Primera por primera vez en su historia.