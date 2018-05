Rubi: “Estamos en un momento muy bueno a nivel de grupo”

Tras cuatro victorias consecutivas y recuperar plaza en ascenso directo, “venimos con la moral a rebosar. Esto no quiere decir que salgamos confiados, pero sí con mucha confianza. Sería la quinta victoria seguida pero más que pensar en eso, como estamos en el discurso de que la que toca es esta, da igual lo que haya pasado antes”.

“Da igual si queda mucho o queda poco, hay que hacer un buen partido. Cuando el Huesca juega un buen partido, normalmente tiene muchas opciones de ganarlo. Además, si hay que buscar un discurso es que hay que mirar al Rayo Vallecano, no al Sporting. Esa es nuestra mentalidad”, manifestado Rubi, que con la vuelta de Brezancic tendrá otra vez a toda su plantilla disponible. “Hace días que comentamos que no hay que tener dudas en nuestros jugadores, en el sentido de que salga quien salga se va a comer la hierba. Estamos en un momento muy bueno a nivel de grupo. Ahora todos tienen asumido que, participando más o menos, lo que cuenta es echar el resto para ayudar a subir al equipo”, ha dicho sobre ello.

Respecto al Alcorcón ha comentado que “quizá les ha faltado un poco de gol, pero es un equipo muy buen trabajado, con muchos jugadores con experiencia en la categoría. El Alcorcón sabe a lo que juega y siempre incomoda”.

Por contra, el Huesca está desatado en el plano goleador, con doce tantos en cuatro encuentros. “Cada partido que marcas gol, los que lo marcan y los que participan suben su confianza. Me da la sensación que es una buena prueba de fuego el Alcorcón porque nosotros estamos en un buen momento ofensivo. A ver cuál de las dos cosas puede más en el partido”, ha señalado.

Dentro de los nombres importantes en el aluvión ofensivo destaca el del joven delantero Cucho Hernández. “Aquí hemos trabajado todos muchísimo, el club, la dirección deportiva, el cuerpo técnico… Pero la clave, cuando va bien o cuando va mal, son los jugadores. Y Cucho para nosotros es un jugador diferencial. Entonces, tenerlo o no tenerlo se tiene que notar. A lo mejor no en dos o tres partidos, en una trayectoria larga es evidente”, ha recordado, haciendo referencia a la baja de seis jornadas que tuvo que aguantar el Huesca sin su gran estilete en vanguardia.

El conjunto altoaragonés intentará lograr como local una mayor consistencia defensiva de la que ha mostrado en sus dos últimas salidas. “Me gustaría que en casa tuviéramos menos sustos, pero siempre digo que solo por salir a jugar uno o dos te van a dar. Si encima el rival juega bien y tú no… ya son cinco o seis. Sí que es cierto que en casa, salvo en algún partido concreto, no ha habido ocasiones continuadas. Algún ratito que te puedan pillar. Pero si tú en ese tramo sin oportunidades marcas te da tiempo a decantarlo a tu lado”, ha dicho.

El retornar a la zona de ascenso directo, “para nosotros es como una segunda oportunidad. Cuando has tenido una y no lo has aprovechado, lo normal es que la segunda la defiendas con toda la fuerza del mundo. Luego puede pasar de todo”.

En esta ocasión, el Sporting jugará antes (este sábado a las 16.00 en casa contra el Barcelona B). “Nosotros miramos al Rayo. Obviamente, si en el camino hay una buena noticia no le vamos a hacer ascos. Nuestra mentalidad es, como jugamos antes que el Rayo, ponernos por delante”, ha señalado.

Lo que desea Rubi con ahínco es que el Huesca comience su encuentro frente al Alcorcón al máximo de revoluciones.“Vamos a intentar salir a por todas, y si tiene que pasar algo malo que sea rápido; y si es bueno, también rápido”, ha comentado.

“Sigue la liga del partido a partido. Cuando acabe la jornada veremos cómo está la situación”, ha puntualizado acerca de la situación del campeonato por su zona cabecera “Si sales de esta jornada y sigues dependiendo de ti mismo, por un lado estás más cerquita y por otro algún equipo se puede desmoralizar o alejar. Lo que hay que ir con cuidado es si se vuelve a girar la tortilla, en pensar que ya se habría acabado. Y no es así. No pensamos en el peor escenario, porque como digo miramos al Rayo. Pero si perdemos y gana el tercero quedarán tres jornadas y estaremos empatados a puntos. Habrá que seguir peleando otra vez”, ha añadido.

Y los aficionados, ¿qué le dicen al entrenador cuando se cruzan con él? “Hay dos tipos de aficionados. Está el que te dice que ‘hay que ganar, hay que ganar’, no ha habido un día que no te digan ‘no hay que ganar’ es normal (ríe). Y el que está muy agradecido, que no quita que el otro también lo está. Te dicen que están muy contentos y que se lo traslademos a los jugadores. Lo más importante de esto para mí es que en los tramos de partido en los que sufrimos, han de ponerlo todo porque el futbolista lo nota y le ayuda a salir de esos momentos que, en noventa minutos, es imposible no tener. Esa es la gran ayuda que nos van a dar en los partidos de casa. Incluso fuera, porque también los vemos y los notamos”, ha respondido.