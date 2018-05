Un brindis por el ascenso a Primera

La Sociedad Deportiva Huesca ha brindado este mediodía con los vinos de la bodega Sommos, una de las más importantes de la Denominación de Origen Somontano, por el ascenso a la Primera División.

Un ascenso que está a cuatro jornadas, como ha recordado el presidente azulgrana Agustín Lasaosa y que pasa por vencer al Alcorcón en el Alcoraz el domingo. Un partido para el que ya no hay entradas como ha señalado el presidente, poniendo de manifiesto la excepcional campaña del conjunto oscense, en puestos directos de ascenso a la Primera. “Cuando nos embarcamos en este proyecto hace once años éramos 500 personas las que acudíamos al Alcoraz. Hoy está lleno el campo y tenemos que decir a los aficionados que no vengan porque no hay más entradas. Además no sólo hemos conseguido la atención por los partidos de la S.D. Huesca sino que el aficionado también vea otros partidos como el de ayer del Granada contra el Rayo Vallecano”, explicaba Lasaosa.

El máximo responsable del club ve factible el ascenso que “ya no es un sueño, es una realidad”, aunque es cauto y prefiere “no hacer cuentas porque ya he roto muchos papeles”. “En el fútbol hay factores que no dominas, depende de tantas cosas, …”.