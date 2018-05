Jair: “Hay que intentar mantener esta racha y aguantar ahí los cuatro partidos en ascenso directo”

Intensidad y alegría en el entrenamiento con el que la Sociedad Deportiva Huesca, con todos sus efectivos, ha retomado este martes la actividad tras guardar fiesta este lunes. La vuelta a la segunda posición y, con ello, a la zona de ascenso directo, ha puesto al vestuario azulgrana “muy contento”, como ha certificado después de la sesión el central Jair Amador , uno de los grandes pilares defensivos. Ahora el objetivo de los altoaragoneses no es otro que no moverse más en la tabla, al menos hacia abajo, para continuar “peleando por entrar en la mejor liga del mundo” y hacer efectivo la conquista del ascenso más anhelado.

“Estamos muy contentos por conseguir meternos en ascenso directo. Era lo que estábamos buscando y ahora con la dinámica tan positiva que llevamos hay que intentar mantener esta racha”, ha opinado Jair Amador, quien ha asegurado que los cuatro partidos pendientes “los afrontamos como finales, partiendo de la base que la primera es la del Alcorcón. Hay que ir a saco a por ellos, llevarnos los tres puntos y ver lo que va pasando en las siguientes jornadas”.

El coloso azulgrana deja a un lado las calculadoras. “No hago cuentas. Partido a partido. La mentalidad del equipo es intentar sacar los tres puntos contra el Alcorcón y hacer un buen partido. Luego ya miraremos el siguiente”, ha dicho.

Para doblegar este domingo al Alcorcón (16.00). “tenemos que estar tranquilos. Ellos van a estar con algo más de nerviosismo porque se están jugando el descenso: nosotros peleamos por entrar en la mejor liga del mundo. Aparte, tampoco están ahora en una buena dinámica y hay que aprovecharnos de eso”. Aún así, los alfareros presentan números defensivos bastante potables. “Cuesta mucho crearles ocasiones y marcarles, y ellos rentabilizan bien sus goles. Entonces, nosotros a estar fuertes en defensa y tratar de meterles mano. Son muy rocosos y defienden dese el delantero hasta el portero. Habrá que hacer las cosas muy bien para ganar”, ha explicado el extremeño.

En el vestuario del Huesca, “la idea es aguantar ahí los cuatro partidos para conseguir el ascenso, que es lo que estamos buscando”. Esa búsqueda va a obligar a los oscenses a realizar un gran esprint final, ya que “viendo los resultados que se dan, viendo cómo están el Sporting y el Rayo, y nosotros mismos, al final el que se equivoque pagará el fallo”.

Por ahora el equipo que dirige Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ha recuperado su esencia y su posicionamiento en la tabla a base de goles, con 12 anotados en las cuatro victorias seguidas que atesora. “Últimamente nos está costando mantener la portería a cero, pero por contra hemos recuperado el acierto de cara al gol y estamos sacando los partidos. Mientras sea así, bienvenido sea. El caso es ganar aunque te metan dos goles”, ha manifestado Jair, quien ha considerado que el Huesca está preparado para soportar la presión de sus enemigos, que ya con anterioridad le presionaron y le terminaron bajando de la nube. ¿Será ahora mayor la carga? “Yo creo que no. El equipo, cuando ha estado en la dinámica de no ganar, éramos conscientes que había que tener paciencia para recuperar las buenas sensaciones y la victoria. Lo hemos logrado y ahora afrontamos los cuatro partidos como finales”, ha respondido.

Donde no le vale otra cosa que no sea vencer a los azulgranas es en El Alcoraz. “Nuestro campo tiene que ser un fortín, como lo ha venido siendo hasta ahora. No se pueden escapar los puntos porque gran parte del ascenso pasa por nuestra fortaleza en El Alcoraz”, ha sentenciado Jair Amador, quien ha resaltado el papel que puede jugar la grada. “La gente está algo cansada ya después de tantos partidos y con su ayuda es más fácil. Obviamente se lo agradeceremos y trataremos de vencer al Alcorcón para que sigan ayudándonos”, ha reflejado.

En lo personal, con una temporada casi al completo dentro del verde, ha afirmado sentirse “muy contento porque lo estoy jugando todo. El míster me está dando mucha confianza y yo trato de devolverla en el campo, que es de lo que se trata, tanto al entrenador como al equipo y la afición”.

La pareja Jair-Pulido en el eje de la retaguardia es uno de los grandes exponentes del Huesca 2017/18. “Son muchas jornadas jugando juntos. Es un grandísimo jugador y persona. Nos compenetramos muy bien”, ha manifestado sobre su asociación continuada con el central toledano.