Toda una final para el Nuevo Arcángel

Los refuerzos invernales cambiaron la cara del equipo y les permitieron soñar con una salvación que se complicaba por momentos. Así, la afición cordobesa, consciente de todo lo que hay en juego, ha convertido los últimos encuentros en el Nuevo Arcángel en finales, con evidentes resultados. De hecho, de los últimos 15 puntos en juego como locales, el Córdoba ha logrado 13, con cuatro victorias y un empate. La última derrota en su estadio fue el 18 de febrero, cuando el Granada se llevó tres puntos.

Sin Sandoval en el banquillo

Sus protestas al cuadro arbitral tras la derrota de la pasada jornada frente a la Cultural Leonesa quedaron reflejadas en el acta, por lo que José Ramón Sandoval tendrá que cumplir dos partidos de sanción, cuyo recurso fue subestimado esta semana. Por tanto, no tendrá el Córdoba a su técnico en el banquillo para recibir al Huesca, aunque sí que pudo el técnico comparecer en sala de prensa en la previa, donde hizo referencia a su sanción y a su segundo, Ismael Martínez, que le sustituirá esta tarde. «Me deja una sensación mala, por lo que se acepta, pero no se puede compartir», dijo el entrenador cordobés sobre un castigo que considera «desafortunado», al considerar que llega por las protestas «de un gol anulado que fue legal». No obstante, respalda a su sustituto. «Lo hará bien. Él interactúa mucho con los jugadores durante la semana. Yo le doy mucha voz en el campo», explicaba este viernes Sandoval.

Respecto al partido de este sábado, el técnico apeló a la «paciencia», ya que considera al Huesca un equipo «bien trabajado y camaleónico en cuanto a sistemas de juego», alabando la versatilidad de los hombres de Rubi. «Nosotros tendremos que estar más juntitos que en León, porque se debe atacar y defender en equilibrio. El otro día fue un partido malo, pero no nos puede hacer daño y por eso no voy a ser yo el que baje los brazos», argumentó el entrenador del Córdoba, que tiene en su estadio su mejor bagaje, especialmente en al trayectoria más reciente. «No hay miedo, sino responsabilidad para culminar la remontada», con lo que «ahora más que nunca toda la afición tiene que tener confianza».

El Córdoba tendrá la baja por lesión de Álex Quintanilla, aunque recupera a su máximo goleador, Sergi Guardiola, que estará disponible desde el inicio, como él mismo confirmó en rueda de prensa esta semana.