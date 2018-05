Rubi: "Hay que estar contentos, pero no podemos pensar que esto es definitivo"

Llegó a plantearse en la sala de prensa del Nuevo Arcángel si la victoria que acababa de protagonizar el Huesca frente al Córdoba suponía el mejor triunfo del conjunto oscense a domicilio de todo el curso. Algo en lo que no se quiso mojar su entrenador, Joan Francesc ‘Rubi’, que sí admitió el importante refuerzo moral que supone por la buena situación en la que deja al conjunto. «No sé si es el mejor, porque yo como entrenador soy inconformista. El fútbol son los resultados y ahí están los del Huesca. Es cierto que el equipo ve puerta en las últimas semanas, ya que llevamos dos salidas seguidas haciendo cuatro tantos, y que tenemos tramos muy buenos, pero también tenemos tramos a nivel defensivo en los que tenemos que seguir ajustando las cosas», valoraba el técnico, siempre ambicioso, en el arranque de su comparecencia. «En resumidas cuentas hay que estar contentos, porque tenemos 71 puntos y llevamos cuatro partidos ganando, con lo difícil que es eso, por lo que somos un equipo que está en la pelea», añadió.

Se refería al desarrollo del encuentro, asegurando que había tenido un resultado, en su opinión, «excesivo», y en el que su equipo había tenido que sufrir en la segunda parte, después de controlar muy bien el juego antes de irse al vestuario. «Se nos ha complicado todo a raíz del 1-2, en una jugada en la que les hemos dado la ventana para que vieran que podíamos equivocarnos y hacernos daño. En la primera no he pensado que nos podían hacer gol, en la segunda ya sí», relató. Destacaba también Rubi el gran trabajo de su rival, que peleaba por salir de la zona de descenso, algo que le hizo correr muchos más riesgos pero también no darse por vencido en ningún momento. «El Córdoba ha hecho cosas muy bien durante todo el encuentro. Ha habido tramos donde nos han embotellado, sobre todo en la última media hora, y también al principio, cuando nos lo han hecho pasar mal. Pero hemos tenido la fortuna de que cada vez que llegábamos, conseguíamos arreglar lo estropeado y así no les hemos dado aire», explicaba el entrenador, estableciendo el símil con un partido de baloncesto, «en el que vas ganando de 15 y sin saber muy bien cómo, el otro se va animando y de repente se te ponen allí».

Se refería Rubi a varios nombres propios dentro del buen ambiente de un vestuario que dijo «está animado, contento y consciente de que no se pueden hacer cuentas». Entre esos futbolistas por los que fue interrogado estaba Akapo, que recuperó la titularidad tras casi cinco meses lesionados, realizando un gran trabajo. «Ha notado el cansancio de volver a jugar 90 minutos, y al final estaba reventado. Me ha llegado a insinuar si estaba seguro cuando he ido a hacer el último cambio, pero le he dicho que tenía que aguantar como fuera», confesó el técnico, destacando la buena noticia «de tener más efectivos y barajar más alternativas, que nos permitan acabar la temporada a gran nivel».