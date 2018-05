Akapo: “Me siento fuerte físicamente”

“Volver a sentirse futbolista”, así describía Carlos Akapo este miércoles en la sala de prensa de El Alcoraz cómo fue su regreso el pasado sábado, cuando volvió a disputar minutos tras casi cinco meses lesionado. “Es muy bonito, después de tanto tiempo sin pisar el campo, sin estar con mis compañeros ni sentir a la afición. Es de agradecer esos aplausos y que estuvieran acompañándome después de tanto tiempo”, recordaba el lateral azulgrana, que pese a que le tocó entrar ya en la segunda parte, con el terreno de juego casi impracticable, asegura que por encima de su rodilla, su máxima preocupación era no cometer ningún error que pudiera hacer peligrar la victoria. Superado ya esa primera toma de contacto, esta misma jornada podría recuperar también las sensaciones de formar parte del conjunto titular, pues la sanción de Brezancic deja un hueco en el lateral izquierdo que podría suplir Akapo a pierna cambiada, como ya hizo en algunas ocasiones antes de lesionarse.

“Es verdad que después de tanto tiempo, no estoy al 100%, y después de cinco meses, sí que tengo un poco de molestias en la rodilla, pero se irá pasando, y yo estoy para competir porque me siento bien. Estoy físicamente fuerte y eso es importante para mi”, valoraba el jugador, que se mostraba así dispuesto a participar en Córdoba en la posición que el entrenador crea adecuada. “Estoy disponible. Si puedo volver a jugar de titular sería toda una alegría, y si solo voy convocado, pues también. Si me da la posibilidad de jugar en esa posición, intentaré cumplir como hacía tiempo atrás hacía aquí. Intentaré hacer un buen partido y que nos llevemos los tres puntos”, añadía.

Será una papeleta complicada, ya que visitan a un Córdoba que como el propio Akapo indicaba, “se juega la vida” y que además estará arropado por su afición. Por ello, y atendiendo también a la necesidad del propio Huesca, augura “una lucha de titanes”. “Apretarán desde el minuto uno, porque vienen de una derrota con un rival directo y necesitan los tres puntos como el comer. Se han reforzado con muy buenos jugadores y será una batalla muy dura, porque es un rival para estar arriba”, puntualizaba sobre el rival, destacando también los buenos fichajes del mercado de invierno, y que han hecho que tengan una plantilla “’ara estar arriba”.