Cucho y Melero, goles de récord

La temporada que está completando la Sociedad Deportiva Huesca destroza todos los cotejos con cualquiera de sus siete ejercicios anteriores en Segunda División . Desde que en agosto de 2008 un partido en El Alcoraz contra el Castellón diera inicio a la mejor etapa en la historia del club, con ocho de los últimos diez años como integrante de la categoría de plata, lo más usual para el equipo oscense ha sido habitar en los fondos clasificatorios. Sin embargo, ya el pasado curso, bajo la batuta de Anquela , el Huesca interpretó su pieza de mayor sonoridad y ritmo, al acceder contra pronóstico a la disputa del ‘play off’ de ascenso a Primera División. La orquesta azulgrana tuvo que despedirse en la eliminatoria inaugural contra el Getafe, que silenció sus instrumentos principales y planteó entonces una duda existencial que no tardaría mucho tiempo en resolverse: ¿sería capaz el Huesca de repetir un hito de tal magnitud? Por tratarse de una entidad con limitada capacidad económica respecto a la mayor parte de sus ilustres competidores, la temporada 2017/2018 iba a presentar un reto mayúsculo. Lo asumió el nuevo director, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ , que tardó solo varios meses en responder a la pregunta. Sí, era posible repetir el éxito. Es más, era posible superarlo. Y en ello andan los altoaragoneses, quienes ahora intentan rematar la composición de su ópera y que esta se aplique en los cánones barrocos, con un acto final envuelto en felicidad.

Dentro de un buen tono coral, algunas individualidades están destacando en el Huesca 2017/18, que no para de batir récords. Precisamente uno de los más antiguos cayó el pasado sábado en el triunfo ante el Granada: tras marcar Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Gonzalo Melero ambos alcanzaron los 14 goles y superaron los 13 con los que Rubén Castro y Juanjo Camacho dominaban dicha estadística desde la 2008/09 y la 2010/11 respectivamente.

Entre Cucho y Melero han aportado 28 de los 53 tantos que ha anotado el Huesca. A nivel general iguala ya el registro que logró en la pasada campaña al término de las 42 jornadas, con cinco partidos todavía por delante.

Si el equipo aragonés pretende continuar opositando al ascenso directo y hacer frente al Rayo Vallecano y al Sporting de Gijón (primero y segundo con 70 y 68 puntos, los mismos que los azulgranas), necesita de la aportación ofensiva del jovencísimo delantero colombiano y el también joven centrocampista madrileño. De hecho, la lesión de Cucho y el bajón anotador de Melero lo acusó, y mucho, el Huesca durante la fase de ocho jornadas sin ganar que le descabalgó del liderato y redujo sus opciones de éxito, con anterioridad muy elevadas.

Cucho ha marcado tres goles en las dos últimas jornadas, todos ellos en jugada, lo que no sucedía desde el 18 de noviembre; Melero, por su parte, ha tomado la responsabilidad desde los once metros contra el Tenerife y el Granada y no ha fallado. El técnico Rubi es consciente de que ambos futbolistas, diferenciales por sus capacidades, deben formar parte del motor principal que hace mover con soltura al resto de mecanismos azulgranas. Incluso habló sobre este asunto el pasado sábado, tras ganar a los granadinos. El de Vilasar de Mar afirmó que a uno de ellos lo notaba ya al máximo nivel y que al otro le faltaba un poco. Poniéndole nombres a la frase: el primero es Cucho y el segundo Melero, quien fue sustituido mediada la segunda parte.

El ranquin de plata

Roberto García y Camacho son los jugadores que más aparecen en el ranquin de goleador del Huesca en Segunda. El delantero madrileño marcó 12 en la 2008/09, cuando formó con Rubén Castro la delantera conocida como ‘Doble R’, e hizo 11 en la 2011/12, idéntico número que Camacho, pero este marcando 8 de penalti. Samu Sáiz es el sexto mejor artillero con 12 dianas en la campaña 2016/17, mientras que con 9 quedan Borja Bastón (2012/13) y Darwin Machís (2015/16). Podría alcanzarles ahora el argentino Chimy Ávila, que lleva 7 goles hasta la fecha.