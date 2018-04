Rubi destaca "la raza"

Atendiendo a la impresionante tormenta que este sábado descargó sobre la capital oscense y que convirtió el césped de El Alcoraz en todo un mar, no podía ser más adecuada la expresión de Rubi en la sala de prensa del estadio, donde explicó que su equipo había tenido"agallas" suficientes para darle la vuelta al partido y saber sufrir en el tramo final. "Es una victoria en circunstancias muy complicadas, ante todo el agua que ha caído. Por tanto, tiene mucho mérito, porque hemos sabido adaptarnos a todos esos factores y lo hemos sabido hacer bien, aunque hemos empezado perdiendo", dijo el entrenador, a la hora de valorar el partido que se acababa de vivir y especialmente la remontada de su equipo. "Hay que destacar la raza y el carácter, que hace que esté muy contento, porque el rival se jugaba muchísimo y tiene muy buenos futbolistas", añadió Rubi más tarde.

Porque la premisa en el vestuario era clara ya antes de que arrancara el encuentro, había que adaptar la circulación de balón a las circunstancias del césped. "En la charla ya hemos dejado claro que había que ir con cuidado, y equilibrar el juego más directo con el elaborado. En la segunda ya estaba claro cómo había que actuar, incluso hemos querido tocar de más en algunas acciones", puntualizó el preparador azulgrana. Por ello, destacó también lo valioso que había sido remontar antes del paso por vestuarios, porque después la cosa se había tornado mucho más complicada. "Ya hemos visto la dificultad que han tenido ellos cuando se ha puesto así el campo, e igual la hubiéramos tenido nosotros", añadió. Habló también del balón parado y del partido que le había sacado su equipo en este caso, acorde a lo que exigía el encuentro.

Además de los tres puntos, otro aspecto positivo que dejó la victoria de este sábado contra el Granada fue el regreso de Akapo después de más de cuatro meses. "Ya comenté el otro día que no tenemos once guerreros, sino toda una plantilla con una increíble actitud, incluso los que no van convocados", dijo Rubi, aplaudiendo a todo su vestuario.

"El Huesca jugará el ‘play off’"