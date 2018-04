Machís, un peligro bien conocido

En la temporada del regreso del Huesca a Segunda, la 2015/16, un nombre acaparó las miradas en el ataque del equipo azulgrana, dirigido en primer lugar por Luis Tevenet y después por Juan Antonio Anquela. A falta de un ‘nueve’ finalizador de garantías, la rapidez endiablada del venezolano Darwin Daniel Machís Marcano (Tucupita, 07/02/1993) se convirtió en el mejor argumento ofensivo. Este sábado el Huesca y el internacional ‘vinotinto’ se reencontrarán en el estadio de El Alcoraz, donde tan buenos partidos firmó un Machís que aparece entre los principales pilares del Granada, club que prestó al jugador en la etapa oscense.

Su gran influencia se ha puesto de manifiesto recientemente, puesto que el conjunto nazarí ha acusado la baja del extremo sudamericano, castigado con cuatro partidos de sanción. Durante su ausencia, solo en el primero de esos encuentros el Granada venció (1-0 al Numancia), cayendo a continuación en Lorca (3-2) y empatando contra Osasuna (1-1) y Sevilla Atlético (0-0). Por eso, se esperaba con ganas a Machís en Los Cármenes en la pasada jornada. Cumplió el ex azulgrana, siendo uno de los jugadores más activos y anotando el 2-0 en el minuto 57. Sin embargo, el desenlace del choque frente a la Cultural no resultó feliz para su equipo, al igualar los leoneses en el tiempo añadido (3-3) desperdiciando los de casa un 3-1 a su favor.

El delicado momento que atraviesa el Granada carga de responsabilidad a sus futbolistas más determinantes. Y la lista es grande dentro de una plantilla confeccionada para regresar ya a Primera. Pero Machís es uno de los más referenciales, como el delantero colombiano Adrián Ramos, de nuevo titular ante la Cultural tras superar una lesión y tener minutos en Sevilla. Hay más. Mucho más: Kunde, Javi Varas, Agra, Montoro, Saunier, Chico, Álex Martínez, Sergio Peña, Joselu, Baena, Espinosa, el volumen de jugadores de alto rango es notable. Pero hasta ahora no le está sirviendo con ello al Granada, que este sábado se apoyará entre otras cosas en su correcaminos, un Machís que ya le marcó al Huesca en la ida (2-0) y que tendrá su particular coyote sobre el verde de El Alcoraz: Alexander González. Otro ‘vinotinto’ para detener a su compatriota. Le conoce bien, al igual que el público oscense, que espera que quien fue su héroe no se convierta en villano.