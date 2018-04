Rubi: “Estamos creciendo, el equipo va a más”

“Creo que estamos creciendo. El equipo va a más y soy bastante optimista en cuanto a cómo vamos a acabar la temporada de nivel. Eso no quiere decir nada, simplemente que vamos a acabar bien y que el problema lo tiene el entrenador, porque no hay solo 11 jugadores listos para las batallas, hay muchos más. Para mí eso es muy buena noticia. Ahora hay que confirmar esas sensaciones el sábado”, ha señalado Rubi este jueves en sala de prensa. “Éramos aviones, el equipo estaba tremendo. Pero ya dije que volveríamos ver al mejor Cucho o al mejor Melero. Todas esas cosas están llegando. ¿Que se va a conjuntar para ver otra vez ese nivel? No lo sé, pero mi sensación es que vamos a estar cerquita, lo que no quiere decir que ganes”, ha apostillado.

Repasando lo sucedido en Tenerife, ha comentado: “El otro día hubo dos caras. Una primera no buena por las facilidades que dimos en algunas situaciones muy entrenadas; y una muy buena en la segunda parte, porque aunque el rival estuviera con diez no es fácil meter tres goles. Me centro en que el ganar generó sensaciones buenas a los jugadores. Es lo que estoy viendo en los entrenamientos”.

En opinión del técnico, “no se nos está haciendo larga la temporada. El momento más crítico lo hemos pasado y volvemos a estar animados. A ver si todo esto no se desmonta con el partido del sábado”, en el que tendrá enfrente a un Granada al que “no se le puede infravalorar lo más mínimo. Estamos hablando del rival con el tope salarial más alto de la categoría. Viene en una situación un poco negativa pero es un equipo que tiene mucho oficio y jugadores determinantes”.

Los tres puntos son un tesoro para el Huesca, dispuesto a desenterrarlo en la hierba de El Alcoraz, ya que “por un lado, nos faltaría poco o ya estaría hecho el ‘play off’; luego, a día de hoy es un pulso de tres, si no fallamos los de arriba (para el ascenso directo). Por eso, el primero que reciba un bofetón, el cómo lo asimile va a ser determinante. Hay que enfocarlo dándolo todo, pero estamos intentando que sea desde el punto en el que el jugador disfruta, que no haya presión, que no pensemos en qué pasa si no ganamos para que esa alegría nos dé un plus más”.

Para conseguir atar una nueva victoria como local, Rubi va a contar por primera vez desde hace bastantes meses con todos sus efectivos. “Además te miran como diciendo, ‘dámela, dámela que me toca a mí’. Pero si no tuviéramos la fortuna de ascender y nos metiéramos en el ‘play off’ esto es muy bueno, porque luego hay partidos cada cuatro días y tenemos a la gente muy metida y muy enchufada. El problema es para mí. Si ganamos todo estará acertado y si no, pues el que no ha jugado. Esto es así”, ha dicho.

El Huesca vuelve a jugar antes que sus enemigos íntimos, puesto que el Rayo y el Sporting tienen programados sus partidos este domingo. Es, por tanto, otra oportunidad para mandar un mensaje a los dos vestuarios: ‘Seguimos aquí y no vamos a reblar’. “Más que afectarles la presión de nuestro resultado, es lo que para ellos supone el no poder ascender, en clubes tan grandes y con tanta exigencia. Al final, empezamos el partido del Barça a 5 puntos y acabamos el de Tenerife y nosotros íbamos uno por delante. Pero el Rayo saca su partido y el Sporting un empate de Cádiz, que tampoco es fácil. Quiero decir que esa batalla psicológica no sé hasta qué punto se olvida cuando empieza el partido”, ha indicado Rubi. “Nuestra respuesta ha sido buena, si ahora es súper buena vamos a ver si eso genera algo. Lo que está claro es que nosotros tenemos que ganar, hacer nuestro faena. Supongo que el que gane cinco partidos, o cuatro y un empate, será el que lo consiga”, ha apuntado el técnico, calculadora en mano.

“La clave es, partiendo de la implicación, que el jugador se suelte. La tendencia a final de temporada suele ser que no arriesgues, y debemos enfocarlo al revés. El punto de disfrutar es importante, pero no llevarlo al extremo de confundirte, de jugarte un pase que no toca o un balón atrás que hay que evitar”, ha relatado sobre lo que espera ver en el rectángulo de juego. “Lo que es bueno para nosotros es estar peleando hasta el final, porque el momento malo lo hemos pasado. Pase lo que pase, si subes alegría total y se acabó; si no, no es el varapalo de hace una semanas que ya lo teníamos y ahora me he quedado que tengo que jugar el ‘play off’. Veo a mi equipo preparado para todas las situaciones”, ha asegurado.

De cara a lograr tomar la escalera directa hacia Primera, el de Vilasar de Mar sabe de la trascendencia del público oscense. Los aficionados están, como el equipo, en un momento muy elevado de motivación. Por eso van a acudir a recibir a los jugadores cuando estos lleguen a El Alcoraz para medirse al Granada. “El objetivo de Tenerife, aparte de los puntos, era generar el ambiente para que la gente viniera en casa muy animada. Lo dije hace quince días, el equipo ha perdido un partido en El Alcoraz y eso ha sido también gracias a la afición. Vamos a intentar que alargar el que solo haya una derrota, que eso significaría que los números son extraordinarios”, ha reflejado.

Por último, Rubi ha cambiado de semblante para dar respuesta a una manida acusación hacia el Huesca, al que desde algunos sectores se cataloga como ‘el equipo de Tebas’. “Lo considero terriblemente injusto. Es una falta de respeto a los árbitros, al trabajo que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca; solo lo puedo contemplar desde un forofismo radical que no te deja ver más allá, o desde la envidia de no estar en nuestra situación. Como es normal, nosotros hemos tenido arbitrajes más buenos y otros no tan buenos, pero siempre con idea de acertar. Nunca hemos dudado de eso”, ha manifestado.