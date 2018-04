El Huesca se reafirma con una doble remontada en Tenerife

Hay vida, y mucha. El Huesca dejó en el Heliodoro Rodríguez López la prueba de que piensa pelear hasta el final uno de los dos puestos de ascenso directo. De hecho, dormirá en lo más alto de la clasificación, al jugar en domingo tanto Rayo como Sporting. Los de Rubi se reencontraron con su faceta más efectiva, anotando cuatro goles a un Tenerife que pagó la temprana expulsión de uno de sus centrales, cuando iba por delante en el marcador. Porque el triunfo azulgrana llegaba previa remontada, doble remontada, ya que en dos ocasiones Casadesús logró batir a Remiro, pero encontró rápidamente la réplica de un Cucho que también hizo dos. Circunstancias que dan todavía más moral a un vestuario que poco a poco ve la luz después de semanas de dura travesía por el desierto.

Apenas transcurrió un minuto para que el Huesca pasara de la negatividad absoluta, con un Tenerife probando una y otra vez a Remiro hasta conseguir batirlo; a la enorme esperanza de un penalti a favor que dejaba al conjunto canario con un jugador menos, y que supuso el empate de nuevo en el marcador. Así cruzó el Huesca la media hora de juego en el Heliodoro Rodríguez López, de un extremo a otro. Antes, había visto como los locales conseguían instalarse en campo contrario y como convertían al portero oscense en protagonista, y es que ya anunciaba Rubi en la previa, que serían necesarias las intervenciones de Remiro para aguantar ese potencial ofensivo que se le conoce a su rival y del que hizo gala en su estadio. La más clara de los altoaragoneses había llegado en el 17, con un potente disparo desde fuera del área de Ferreiro, que solo desviaron los dedos de Dani Hernández.

Entre la insistencia y la intensidad llegó el primer tanto del encuentro en el minuto 30, obra de Casadesús, asistido por Acosta desde banda derecha. Las nubes negras que cubrían el Heliodoro se cernían entonces sobre el equipo de Rubi, que volvía a recibir un marcador en contra, igual que apenas cinco días antes contra el Barcelona B, y como ocurrió en El Alcoraz, no tardó en llegar la reacción. Fue desde los once metros, ya que en la siguiente jugada tras el gol local el árbitro Díaz de Mera no dudaba en señalar el punto de penalti por un empujón sobre Cucho de Carlos Ruiz, que veía su segunda amarilla, cuando el ariete oscense se disponía a rematar un balón cruzado. El propio colombiano ejecutaba la pena máxima y dibujaba un panorama casi idílico para su equipo, con un jugador más sobre el campo y una hora para hacerlo efectivo.