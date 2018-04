Aguilera, baja de última hora por molestias musculares

El último entrenamiento del Huesca antes de viajar a Tenerife fue a puerta cerrada, por eso no hubo testigos de que Aguilera no pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros. Pero Rubi no quiso esconderlo en su comparecencia posterior a esa última sesión y anunció que el mediocentro no viajará a Canarias al arrastrar molestias musculares. «Juan es baja por problemas en el glúteo. Las pruebas revelan que no hay rotura muscular, pero el jugador no está a gusto porque nota dolor. Por ello, pensando en que pueda ser peor, hemos decidido que es mejor no correr riesgo, pensando en las próximas semanas», explicó el entrenador del Huesca en la rueda de prensa que daba este miércoles con motivo del partido en Tenerife.