Álex Gallar, de vuelta “para siete finales”

Álex Gallar ha valorado el triunfo cosechado por el Huesca contra el Barcelona B (2-1), que les sirvió a los aragoneses para cortar de raíz una etapa de dudas favorecidas por los ocho partidos sin ganar. “Tampoco acabábamos de jugar como antes, que sí que hacíamos las cosas bien y los resultados acompañaban. Ahora lo que queríamos era reencontrarnos con nuestro juego, que en la segunda parte del otro día lo conseguimos. Crecer a partir del resultado es lo que nos dará más victorias”, ha señalado.

La plantilla del Huesca ha retornado a los entrenamientos este miércoles, en una soleada y cálida mañana en el Instituto Montearagón. La alegría por la victoria, en opinión de Gallar, sí que se aprecia a la hora de ponerse el traje de futbolista para completar los ejercicios programados por los técnicos. “Por supuesto que se trabaja mejor”, ha indicado el ‘11’ azulgrana tras la sesión. “Porque después de las derrotas siempre estamos pensando qué hemos hecho mal. Ahora sabemos que hemos hecho cosas mal contra el Barça B pero también muchas otras bien. A partir de ahí, unificar el criterio y crecer, crecer y crecer. Porque aunque faltan siete partidos creo que con cada victoria, con cada pasito, el equipo se encontrará mejor”, ha dicho.

El siguiente paso conducirá al Huesca hasta el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde le espera este sábado el Tenerife (18.00). “Es una piedra de toque, porque el Tenerife lo ha hecho muy bien en casa desde el cambio de entrenador (cinco victorias seguidas). Somos conscientes de ello pero hemos ido a El Molinón y a campos de grandes equipos, como recientemente en Cádiz, y hemos merecido ganar. ¿Por qué no vamos a intentarlo en Tenerife?”, ha comentado Gallar. “Primero a ganar nosotros, porque a partir de los tres puntos el equipo crecerá. Miraremos los resultados del Sporting y el Rayo. Si no es esta semana, en algún partido tendrán que pinchar”, ha puntualizado sobre los resultados que se puedan dar en otros campos.

Nombra Gallar al Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano, los dos conjuntos que encabezan la tabla clasificatoria con 64 puntos, dos por encima de los 62 del Huesca. Ambos enemigos son de clase alta, tanto por la calidad de sus plantillas como por el peso de sus escudos. “Son rivales de los chulos, de los que molan. Para nosotros competir con estos equipos era algo que a principio de temporada quizás no nos lo planteábamos. Ha ido pasando la liga y con gran parte del trabajo hecho, llevar los 62 puntos que llevamos ahora es un aliciente para ir a por todos los partidos. Nos lo hemos ganado nosotros también”, ha considerado el extremo catalán acerca de lo que es jugarse los cuartos contra asturianos y madrileños.

Por el momento, lo que sí que ha logrado el Huesca con su victoria frente al Barça B es fijarse más al suelo del ‘play off’ de ascenso. “Nos marcamos el primer objetivo, que era ascender directo cuando teníamos tanta ventaja. A partir de los resultados, no hemos cambiado el objetivo pero sí hemos ido marcando pequeños pasos. Al final creemos que ganar dos partidos nos daría en el ‘play off’, pero de los siete que quedan, creemos que podemos ganar todos, empezando por el del Tenerife, que es muy importante”, ha apuntado Gallar al respecto.

El Huesca, en caso de repetir los números de la primera vuelta en los encuentros que restan para acabar la liga regular, podría descifrar el jeroglífico del ascenso directo. “Después de la derrota de Granada vino una racha muy buena de partidos ganados, o por lo menos que no perdimos. Sacamos buenos puntos. Hay que intentar volver a reengancharse a eso. A hacer buenos partidos fuera de casa, a adelantarnos en el marcador, a ser más efectivos y, sobre todo, a no encajar”, ha relatado Gallar.

En el plano personal, ha manifestado: “Ya vuelvo a estar otra vez al 100%. Obviamente me perjudicó la tarjeta contra el Albacete por mi mala cabeza, peor ya estaba a tope. Espero volver a entrar en la rotación del míster y, por qué no, optar a ser titular en Tenerife, que es para lo que trabajo”.

“Quizá me lesioné en mi mejor momento. Estaba haciendo goles y me había ganado la titularidad. Ahora son siete partidos para que el míster vuelva a confiar, poder jugar de inicio y, sobre todo, ayudar al equipo. Quedan siete finales, partidos muy importantes en los que vamos a ir a ganar a cada campo”, ha añadido.

En Tenerife, los precedentes en Segunda son bastante positivos para el Huesca, que no ha perdido en los cuatro compromisos disputados. “Ojalá sea así y siga la racha. Yo no he tenido aún el placer de jugar ahí. El equipo llega en buena forma, tanto en lo individual como en lo colectivo, e intentaremos traernos los tres puntos. Para el objetivo es primordial”, ha reflejado Gallar, que ha lamentado la baja por sanción de Chimy Ávila que, por otra parte, le concede más opciones para estar en el once inicial. “Ahora mismo era creo yo el que en mejor momento estaba. Los que optemos al once titular intentaremos hacer el trabajo que venía haciendo Chimy. Obviamente, todos somos diferentes. A partir de ahí, el míster decidirá e intentaremos sacar los tres puntos esté quien esté”.