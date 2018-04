Rubi: “El partido del lunes tiene que ser nuestro punto de inflexión”

“Vengo de un entreno con la gente muy animada. Creo que se está recuperando bien para el lunes, que tiene que ser nuestro punto de inflexión”, ha manifestado Rubi este sábado tras la sesión matinal que el Huesca ha llevado a cabo desde las 11.00 en el IES Pirámide. La misma ha sido poco exigente en lo físico, “porque hay que priorizar el liberarles la cabeza, que haya un poco de alegría, ya que no nos la da los resultados”, ha explicado el técnico, refrendando que pese a la caída clasificatoria “el buen ambiente” sigue reinando en el vestuario azulgrana.

Rubi ha decidido pasar a la acción y ha instalado un diván en El Alcoraz. Las labores de psicólogo, para el responsable técnico del equipo altoaragonés, ha adquirido una gran trascendencia durante la presente semana. “Es que lo más importante siempre es la cabeza. Por eso estamos haciendo muchas charlas individuales con los jugadores, diciendo las cosas a mejorar pero también apoyándoles mucho”, ha desvelado el de Vilasar de Mar.

“Llevo semanas apretándoles mucho, siendo incluso duro. La autocrítica en el juego no la hemos dejado de hacer nunca. Tras el partido con el Albacete hemos sido más suaves pero hemos analizado. En el primer tramo ya se vio lo que queríamos, y en fases de la segunda parte, el problema es que no se le pudo dar más continuidad. Creo que la evolución en el juego la vamos a tener, y también a nivel individual en algunos jugadores”, ha declarado Rubi. “Vamos a ver al mejor Cucho y al mejor Melero. Estoy convencido”, ha sentenciado focalizando en dos de los hombres de referencia en el Huesca y que no están atravesando su momento más lustroso.

“No hemos hecho tan malos partidos para no ganar ninguno. Pero la realidad es que no lo hemos conseguido y tenemos que hacerlo en este (contra el Barcelona B). Romperíamos con el discurso de no ganar y eso es importante para que los jugadores cojan confianza”, añade el entrenador azulgrana, quien ha lanzado un mensaje positivo argumentado en dos pilares fundamentales: “Lo primero, que esto es fútbol, e igual que te vienen malas por todos los lados, te vienen buenas por todos los lados. Somos nosotros los que debemos tener la capacidad de darle la vuelta a la situación. Y segundo, que los jugadores quieren. He estado en equipos que ha habido situaciones delicadas y ha habido falta de implicación por parte de algún futbolista. Aquí no lo hay. Las cosas saldrán mejor o peor pero todo el mundo está por echar el resto por la Sociedad Deportiva Huesca. Repito que vamos a ver otra vez a nuestros jugadores en su mejor momento. O casi, porque tuvieron un momento excelso y eso no es fácil de repetir”.

Para volver a ganar, es indispensable en el Huesca acelerar las pulsaciones ofensivas, ya que tan solo ha anotado un gol en los últimos cinco encuentros de liga disputados. “Ahora es más es el gol que el trabajo defensivo en sí, que está dentro de unos parámetros más que correctos”, ha dicho. “No podremos decir que la situación está superada ganando un partido, porque habrá que esperar una muestra de más partidos. Pero estamos más cerca de superarla de lo que parece. Una victoria les va a reanimar mucho a los jugadores. Luego veríamos si da los efectos que creemos. Lo que nos falta para ganar es marcar goles. Igual marcamos uno y vemos la luz, es lo que quiero que mis jugadores entiendan”, ha reflejado.

Rubi ha recordado también que ha ido realizando movimientos de piezas en las últimas apariciones de su equipo. “En los últimos ocho partidos han jugado todos, salvo los lesionados. Hemos ido buscando cosas. Pero más que cambiar por cambiar tenemos que buscar un criterio para el partido, computando el tema físico y, por otro lado, necesitamos la frescura de alguien que, en ataque, nos pueda abrir un poco el camino. A partir de ahí, hacer las alineaciones”, ha indicado. “Llegados a este punto de la temporada los cambios deben ser por algún motivo concreto, porque vemos que un jugador está un poco desanimado o algo más justo físicamente. La base del equipo tiene que ser en un porcentaje muy alto la misma”, ha puntualizado.

Sobre el estado físico de los lesionados, Akapo y Brenzacic, que se han entrenado con el grupo, ha comentado: “Akapo está dando un paso adelante. Parece que vamos ya por muy buen camino y habrá un momento que si tiene que entrar habrá que asumir lo que pase con esa rodilla. Pero dentro de unos mínimos, que él esté a gusto y cómodo. Brezancic está bien, ha entrenado bien. Si mañana confirman esta evolución van a estar a disposición seguro”.

Rubi ha radiografiado a su enemigo a batir, un Barcelona B de Gerard López en crisis de resultados y que tiene al centrocampista Carles Aleñá como su gran motor. “Para mí Aleñá es un jugador diferencial. Si entra en juego todo lo que propone el Barça se multiplica, en cuanto a peligrosidad. No está participando últimamente por lesión Jose (Arnáiz), pero han fichado a Nahuel, futbolista que debes tener bien controlado porque es un diablo, es muy rápido”, ha señalado el técnico del Huesca. “Vamos a ver el antagonismo de lo que es el Albacete. Es un equipo de posesiones larguísimas, que toma riesgos. Creo que podemos sacar partido de este encuentro y ganarlo”, ha opinado.

El choque medirá a dos equipos ansiosos, los locales con ocho jornadas sin sumar de tres en tres y los visitantes con siete. “El acumular rachas tan grandes sin ganar llega un momento que se tiene que ver en el juego, a nivel negativo. A nosotros nos pasó el otro día durante un ratito, que íbamos más acelerados por la necesidad de victoria. En cuanto a ellos, ya se verá si situación les pasa factura o no. Su entrenador trabajará para que salgan al partido a por todas. Ahora todos los rivales son de la máxima dificultad”, ha señalado Rubi, que ha hablado igual de lo que supone para su equipo cerrar la jornada 36 de Segunda este lunes, conociendo los resultados de todos sus rivales. “Puede haber alguna buena noticia y que eso a lo mejor nos dé más impulso. Pero la motivación los jugadores la tienen, otra cosa es que las cosas no les salgan”, ha finalizado.