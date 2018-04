El gol lo es todo en el fútbol. Y es que sin la finalización, el resto de apartados en los mecanismos de juego pasan a un rol secundario. Por mucho que exista un orden marcial, por mucho que haya calidad para manejar con criterio la posesión o por muy bien que se apliquen las transiciones, si no se perfora la meta contraria el producto resultante es como un cóctel aguado. Está circunstancia la está padeciendo en sus carnes la Sociedad Deportiva Huesca, cuyo frenazo ofensivo se ha puesto de manifiesto en las últimas jornadas: el equipo altoaragonés solo ha celebrado un tanto en sus más recientes cinco apariciones en el campeonato liguero de Segunda División.

Los números en ataque no dejan lugar al engaño. El Huesca se ha quedado seco y con ello ha perdido buena parte de la fuerza exhibida en otras etapas de la competición. Paulatinamente, los de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ han ido menguando su ritmo de puntuación y al unísono han ido bajando sus números ofensivos, hecho que no se esconde dentro del vestuario. "Quizás no estamos teniendo la suerte que antes teníamos en momentos puntuales y no estamos acertados de cara a portería. Nos está costando en ese sentido", certificó este viernes el portero Álex Remiro. "Sí que es verdad que de cara a gol antes tirábamos 20 veces en la primera parte y ahora una o dos. Con un poco de tranquilidad y pausa acabará entrando", añadió el navarro, quien confía en las virtudes de alguno de sus compañeros para revertir la coyuntura actual. "Tenemos jugadores que son capaces de generar peligro solos", esgrimió Remiro.

El guardameta del Huesca vio desde su zona de influencia cómo su equipo no fue capaz el miércoles de derribar la muralla del Albacete (0-0). Es el segundo encuentro seguido sin marcar, puesto que en el derbi aragonés de La Romareda el Zaragoza se impuso por la mínima gracias al cero en el marcador oscense (1-0).